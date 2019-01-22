搭韓流發大財的哏　演練「禿子戴頭套」搶銀行

年關將近，恆春警方由員警戴禿子頭套搶銀行，演練金融機構防搶、攔截勤務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

最近國內短短1個月內在新北市板橋及台中市沙鹿地區各發生1件金融機構搶案，凸顯歹徒蠢蠢欲動，屏東縣恆春警分局今22日在轄區一銀恆春分行進行金融機構防搶暨攔截圍捕演練，搶匪搭上韓流禿頭頭套，開槍搶銀行想要發大財的哏，加深演練的印象及效果。最後警方及時將兩搶匪逮獲，讓們發財夢破碎。

恆春警方說，年關將近，歹徒蠢蠢欲動，隨著年關將近，民間資金流動龐大，更可能成為有心人士覬覦的目標，為了維護春節前後民眾及金融機構的生命、財產安全，警方今天在第一銀行恆春分行實施金融機構防搶暨攔截圍捕演練。

▲禿子搶銀行▼警方制服其中一位歹徒。

今年恆警搭上席捲全台的韓流，由員警扮演的歹徒戴上禿頭頭套，一進銀行就大喊「人蹲下去，錢拿出來，我要發大財」，對著銀行天花板開1槍示威，要行員及民眾把錢拿出來，行員立即機警地按下警民連線及警報系統報警，在歹徒大聲喝斥行員拿現金出來時，依平時準備好的假鈔慢慢地地往櫃台外四散拋出，拖延歹徒作案時間，並根據銀行的自衛編組，將歹徒特徵記下，作為警方後續偵辦依據。

▲警方逮獲強匪。

持槍歹徒發現警方趕到時駕車逃逸，另一持刀歹徒遭員警包圍，卻持刀砍殺員警，員警以優勢警力壓制，並以柔道「扶腰」制服歹徒；隨後逃逸歹徒也被警方的攔截圍捕點及圍捕組利用雞爪釘逼停後逮捕，起出作案的槍枝及贓款。

由於演練過程加入「韓流」哏，為肅殺的演練現場帶來不同氣氛，尤其當搶匪戴著禿頭頭套喊出韓市長的「發大財」口號時，現場的民眾會意過來警方是用這種方式加深民眾的防搶意識，不禁莞爾一笑。

分局長楊龍祥表示，年關將近，民眾欲提領大筆款項，可以連絡該分局或各分駐派出所聯繫，由警方實施免費護鈔，確保身家財產安全。