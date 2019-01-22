　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

驚！假身分證網購買得到？內政部：我們在淘寶網上有看到

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者賴于榛／台北報導

近日驚傳身分證偽造案件「幾可亂真」，甚至在中國大陸淘寶網上出現與我國身分證外觀雷同的防偽紙。對此，內政部次長陳宗彥22日召開記者會解釋，近日檢調查獲一件疑似偽造身分證的案件來向內政部求證，但偽造證件非常粗造，連字體大小都有差，肉眼一看就能判斷；至於這張偽造證件是否來自淘寶網，陳宗彥則說，「我們在淘寶網上有看到，長得是否一樣不確定」。

陳宗彥指出，偽造身分證的案件其實過去一整年非常少，近日剛好有檢方來詢問這張身分證是甚麼情況，但這張偽造證件非常粗造，連字體大小都有差，真實身分證則是細緻度高，偽造的肉眼一看就能判斷，譬如說真實的身分證網點會出現台灣，偽造的台灣就有點肥胖，「我們的很精緻」。

▲▼內政部次長陳宗彥強調台灣身分證極難仿造。（圖／記者賴于榛攝）

▲內政部強調台灣身分證極難仿造。（圖／記者賴于榛攝）

▲▼內政部次長陳宗彥強調台灣身分證極難仿造。（圖／記者賴于榛攝）

對於身分證防偽陳宗彥很有信心，他說，目前身分證有超過20種以上防偽機制，要偽造有其的困難度，包括內頁防偽紙與外膜都有防偽機制，用紫光燈一照會有清楚的內政部部徽與防偽線等等，政府嚴格把關，民眾使用上絕對安全。

至於這張身分證是否就是來自大陸的偽造，陳宗彥則表示，這是兩件事，淘寶有類似身分證但是具體上還不清楚，應是防偽紙而已，檢方正在處理當中，「我們在淘寶網上有看到，長得是否一樣不確定」。
 

▲▼身分證辨識真偽三方法-模鑄水印、白水印及米粒水印。（圖／內政部提供）

▲身分證辨識真偽-模鑄水印、白水印及米粒水印。（圖／內政部提供）

▲▼身分證辨識真偽三方法-雷射穿孔加工。（圖／內政部提供）

▲身分證辨識真偽-雷射穿孔加工。（圖／內政部提供）

▲▼身分證辨識真偽三方法-窗式及彩虹螢光微小字安全線。（圖／內政部提供）

▲身分證辨識真偽-窗式及彩虹螢光微小字安全線。（圖／內政部提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
孫生丟《麻辣》主持棒！「酷炫自私」惹火王牌製作人
女乘客坐最後一排「只露頭上下晃」！空姐走近一看傻眼
父親持噴槍畫面曝光！曾靠近副駕　抱出女童已癱軟
李燕哽咽首曝「18個月離婚原因」　愛孩子卻不能當媽
11:19突然一震！東南部海域4.8地震

關鍵字：身分證,雷射,陳宗彥,內政部

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辨識大作戰！你的身分證是真的嗎？透光必須看得到台灣跟玉山

嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

柯媽出動救選情！狂讚陳思宇「又美又拚又認真」

春節9天連假　盧秀燕宣布1999「春節不打烊」

孫大千幫高雄觀光說話　批酸民「刷存在感、消費韓國瑜」

秀當兵照證明棄「美國國籍」　何志偉：馬祖服役

驚！假身分證網購買得到？內政部：我們在淘寶網上有看到

柯文哲要段宜康吞曲棍球　柯媽不捨：段愛罵當然他會有一點生氣

特勤掉漆！少校仰臥起坐挺不起腰桿　分2天「補測3次」才過關

雲端最前線／浩鼎案士檢罕見放棄上訴 翁啟惠無罪確定

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

柯媽出動救選情！狂讚陳思宇「又美又拚又認真」

春節9天連假　盧秀燕宣布1999「春節不打烊」

孫大千幫高雄觀光說話　批酸民「刷存在感、消費韓國瑜」

秀當兵照證明棄「美國國籍」　何志偉：馬祖服役

驚！假身分證網購買得到？內政部：我們在淘寶網上有看到

柯文哲要段宜康吞曲棍球　柯媽不捨：段愛罵當然他會有一點生氣

特勤掉漆！少校仰臥起坐挺不起腰桿　分2天「補測3次」才過關

雲端最前線／浩鼎案士檢罕見放棄上訴 翁啟惠無罪確定

「説真話」創造網路聲量　羅智強自嘲：黨中無大將、小強作先鋒

嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

30餘戶買房交屋驚遭抵押　桃園「銘曜高尚」建商捲款脫逃？

建構健康安全無虞　給高齡長者更舒適精緻的生活

車禍撞擊駕駛昏迷　UBI感應GPS定位連線產險→報警救援

4種習慣加速耗損零件　UBI車險一覽無遺折抵保費安全駕駛

腦出血突昏厥差點不能投　洋基小聯盟約簽法庫哈

獨／女童因高壓噴槍身亡　奪命2關鍵：噴槍卡卡＆氣壓太大

過年生病何處去？春節開診院所出爐　這3天最難找醫生

噴槍奪命！3歲女童「水汪汪大眼」惹人疼　臉書狂曬母女甜笑合照

三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

政治熱門新聞

陳文茜提「禿子時尚街」幫高雄拚..

民粹聲浪摧毀台灣「風電產業鏈」

段宜康要求說清楚　柯P嗆：先吞..

我駐日副代表突換人　外交部官員..

不敢獨立　韓國瑜反問蔡英文：台..

回應高級酸　韓國瑜：富貴人家不..

現身黃金島告別式　馬英九遭丟鞋..

韓國瑜視察路平　嘆「簡單的事最..

【幕後】壓垮黃國昌最後一根稻草

影／「館長」力挺朱立倫：他滿會..

空姐被逼「幫胖洋男擦屁」　藍委..

擊敗費德勒的小鮮肉們

高嘉瑜「眼球運動」貼圖衝第二名

「神力女超人」許淑華月曆出爐！

更多熱門

相關新聞

身分證是真的嗎？透光必須看得到台灣跟玉山

針對近來檢調機關發現多起國民身分證偽造案件，內政部次長陳宗彥22日召開記者會指出幾招辨識真偽的方法，包括透光時應可看到明暗層次分明的玉山，左上角可看到台灣形狀的米粒水印，以及可看到微細光孔組成的「台灣圖案」。

縣市「無障礙」比拚　雙北、高雄、南投特優

投資「日租套房」賺3倍租金　當心變凶宅

內政部跟風十年挑戰　「2029滷肉飯變這樣」

林世斌、黃秋福　獲內政部鳳凰獎

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面