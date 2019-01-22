驚！假身分證網購買得到？內政部：我們在淘寶網上有看到

記者賴于榛／台北報導

近日驚傳身分證偽造案件「幾可亂真」，甚至在中國大陸淘寶網上出現與我國身分證外觀雷同的防偽紙。對此，內政部次長陳宗彥22日召開記者會解釋，近日檢調查獲一件疑似偽造身分證的案件來向內政部求證，但偽造證件非常粗造，連字體大小都有差，肉眼一看就能判斷；至於這張偽造證件是否來自淘寶網，陳宗彥則說，「我們在淘寶網上有看到，長得是否一樣不確定」。

陳宗彥指出，偽造身分證的案件其實過去一整年非常少，近日剛好有檢方來詢問這張身分證是甚麼情況，但這張偽造證件非常粗造，連字體大小都有差，真實身分證則是細緻度高，偽造的肉眼一看就能判斷，譬如說真實的身分證網點會出現台灣，偽造的台灣就有點肥胖，「我們的很精緻」。

▲內政部強調台灣身分證極難仿造。（圖／記者賴于榛攝）

對於身分證防偽陳宗彥很有信心，他說，目前身分證有超過20種以上防偽機制，要偽造有其的困難度，包括內頁防偽紙與外膜都有防偽機制，用紫光燈一照會有清楚的內政部部徽與防偽線等等，政府嚴格把關，民眾使用上絕對安全。

至於這張身分證是否就是來自大陸的偽造，陳宗彥則表示，這是兩件事，淘寶有類似身分證但是具體上還不清楚，應是防偽紙而已，檢方正在處理當中，「我們在淘寶網上有看到，長得是否一樣不確定」。



▲身分證辨識真偽-模鑄水印、白水印及米粒水印。（圖／內政部提供）

▲身分證辨識真偽-雷射穿孔加工。（圖／內政部提供）

▲身分證辨識真偽-窗式及彩虹螢光微小字安全線。（圖／內政部提供）