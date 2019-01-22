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辨識大作戰！你的身分證是真的嗎？透光必須看得到台灣跟玉山

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▲▼身分證辨識真偽三方法-模鑄水印、白水印及米粒水印。（圖／內政部提供）

▲身分證辨識-模鑄水印、白水印及米粒水印。（圖／內政部提供）

記者賴于榛／台北報導

針對近來檢調機關發現多起國民身分證偽造案件，內政部次長陳宗彥22日召開記者會指出幾招辨識真偽的方法，包括透光時應可看到明暗層次分明的玉山，左上角可看到台灣形狀的米粒水印，以及可看到微細光孔組成的「台灣圖案」。

內政部表示，國民身分證具有多項防偽辨識設計，民眾可用3招簡單快速辨別真偽。第1招「看一看」，透光觀察身分證是否有明暗層次分明之玉山、內政部部徽及台灣水印；第2招「轉一轉」，輕轉身分證，可以看到照片下方透明視覺變化裝置有放射狀漸層變化台灣圖案；第3招「摸一摸」，用手指觸摸身分證正面內政部印信圖案右側的「透明台灣外形輪廓圖案」，會有凸起感覺。

▲▼身分證辨識真偽三方法-雷射穿孔加工。（圖／內政部提供）

▲身分證辨識-雷射穿孔加工。（圖／內政部提供）

再仔細一些觀察，還能看到真品身分證透光觀察可看到微細光孔組成的「台灣圖案」，背面平視無穿孔痕跡，但偽造身分證背面台灣圖案平視有明顯穿孔痕跡。

真品身分證透光看時會有「台灣」米粒水印、對比鮮明之「內政部部徽」白水印及明顯層次分明之玉山，但偽造身分證則無「台灣」米粒水印及「內政部部徽」白水印。

▲▼身分證辨識真偽三方法-窗式及彩虹螢光微小字安全線。（圖／內政部提供）

▲身分證辨識-窗式及彩虹螢光微小字安全線。（圖／內政部提供）

真品身分證透光檢查紙張之安全線，有枕木窗式效果、完整反白的「TAIWAN」字樣微小字之不透光安全線，但偽造身分證透光檢查安全線無枕木式效果，且安全線品質粗糙不完整。

內政部指出，若偽造或冒用身分證，造成公眾或他人損害，依法可處5年以下有期徒刑、或50萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

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關鍵字：身分證,雷射,陳宗彥,內政部

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