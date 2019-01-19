參與維冠大樓倒塌救人　林世斌、黃秋福獲內政部鳳凰獎

▲行政院長蘇貞昌頒獎表揚內政部消防署2018年鳳凰獎得主消防、義消人員。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣消防局枋寮消防分隊分隊長林世斌及義勇特種搜救隊副隊長黃秋福，一人多次在颱風期間緊急參與救援及協助撤離，另一位台南市維冠大樓倒塌冒險進入救出生還者，榮獲內政部消防署2018年「鳳凰獎」消防及義消楷模，「鳳凰獎」為消防人員最高榮譽。

枋寮消防分隊分隊長林世斌曾參與2016年莫蘭蒂颱風搶救、2017年尼莎暨海棠颱風搶救，該2次颱風來襲，轄內在同一時間傳出多起須緊急救援及撤離案，分隊所有人員均出勤搶救，迅速掌握災害狀況及時指揮處置應變得宜，在支援單位協力下排除萬難，每項受困待救案件皆能順利完成。

▲枋寮消防分隊分隊長林世斌▼義勇特種搜救隊副隊長黃秋福

期間共撤離安置民眾128人及救援民眾26人。另於2015年枋寮鄉屏南工業區化學工廠工廠火警、2017年搶救枋寮鄉屏南工業區化學工廠火警中，共耗用泡沫原液50桶方壓制火勢，支援各式消防車輛計40餘部警義消140餘人，順利將火勢壓制，讓汙染未進一步擴大，將損失減至最少，贏得現場民眾讚許。



義勇特種搜救隊副隊長黃秋福曾參與2016年台南市維冠大樓倒塌建築物搶救，自告奮勇隨警消進入災區，災害現場因管線破裂佈滿濃濃瓦斯味，搜救環境相當困難，他突破重重困難地形後發現1名被樓板倒塌壓住的女性生還者，他帶著義勇特搜隊同仁將重型救援器材遞傳至現場，並協助警消操作方型頂舉氣墊執行頂撐破壞救出工作，順利將多名受困人員救出。

2016年搶救瑪家鄉沙拉灣瀑布救溺，他帶領義勇特搜隊同仁協助搬運潛水裝備、氣瓶、繩索救援器材，將器材集結於入水點，協助潛水搜索組人員做岸上確保，協助搶救重大災害，圓滿達成任務。