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台南市議會臨時會開議　黃偉哲：透過府會合作讓台南更好

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▲台南市議會第3屆第1次臨時會開議，市長黃偉哲期透過府會合作讓台南更好。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會第3屆第1次臨時會開議，市長黃偉哲期透過府會合作讓台南更好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆第1次臨時會1月18日上午開議，市長黃偉哲率領市府一級首長列席，除向市議會介紹台南市政府團隊外，並針對近日重要議題做簡要報告。

市長黃偉哲在民進黨總召林宜瑾、書記長劉米山及台南市副市長許育典陪同下，前往台南市議會議長、副議長及各黨團辦公室拜會，希望府會關係和諧，讓市政工作順利推動，期待彼此不分黨派，以台南市民利益為出發點，共同為台南的未來打拼，一起讓台南變得更加美好。

台南市長黃偉哲表示，面對市民的殷殷期待，將兌現對市民的承諾，讓市民過得更好。在上任簽署的第1份公文，就是要求經濟部工業局停止展延龍崎歐欣掩埋場的開發案，後續也將嚴格執法，以保護世界級自然景觀。

舊曆年將至，面對非洲豬瘟防疫更為險峻，市府以落實超前佈署，阻絕境外的防疫政策，積極爭取中央補助廚餘烹煮設施，盡力防堵非洲豬瘟，保護市民的健康安全。另針對外界停止房屋稅調漲的意見，黃偉哲將於1月22日進行房屋稅專案報告，向大會及市民報告市府研議方案，力求快速回應市民的訴求。

對於近來虐童事件頻傳，市長黃偉哲相當不捨，他認為孩子是這座城市的寄望，無法容忍任何一個孩子遭受虐待，除了修法是對兒少保護正本清源的方式外，事後處分不如事前預防。台南以防患未然為目標，持續加強預防性作為，將系統性整合台南市社會局、衛生局、教育局行政資源，形成護童保護網，同時希望人人都能成為幼童守護者，共同攜手守護台南未來的主人翁。

黃偉哲強調，市府團隊會在既有的基礎上好好發揮，讓台南市好還要更好，並在財政健全的前提下，活絡地方經濟，減輕市民負擔。市政推動只許前進沒有後退的空間，同時也要摒除藍綠紛爭，以「政治0分，經濟100分」為前提，在產業上、觀光上共謀合作，打造「有感經濟」，發展觀旅商機，透過精準行銷開拓市場，打造台南品牌知名度。

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關鍵字：台南市,議會,臨時會,開議,黃偉哲

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