台南市春節期間交通疏導　三箭齊發一路暢行

▲因應農曆春節假期的來臨，台南市交通局1月19日特別舉辦春節期間交通疏導計畫，確保行春遊台南一路順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應農曆春節假期的來臨，台南市交通局1月19日特別舉辦春節期間交通疏導計畫記者會，向各界分享農曆春節期間的2大活動以及9大景點的交通疏運規劃。

台南市長黃偉哲呼籲各界，來台南行春時，盡量步行、搭乘交通運輸系統或是騎乘T-bike，減少自己開車的機會，才能夠好吃、好玩、好行，但是不塞車。



黃偉哲指出，因南市道路面積有限，車輛一下子湧進來這麼多，就會塞車。雖然交通改善一直是市府努力的目標，但交通改善非一蹴可即，需長時間的努力，就像治水一樣。



黃偉哲聽完這次疏運簡報後表示，市府團隊針對本次春節期間詳實規劃並提供許多疏運資訊，如停車規劃、交通管制路線、公車優惠等，即是要展現決心，洗刷被人家說是全世界第九大塞車城市的惡名，也要讓民眾來到台南輕鬆享受春節假期。



交通局局長林炎成表示，春節假期期間，為讓市民以及來台南旅遊民眾能夠愉快享受在本市「慢遊」，交通局擬定交通疏導及相關的配合措施。林局長指出，春節期間府城觀光巡迴巴士免費搭乘、雙層巴士票價優惠、台灣好行88、99路公車半價優惠，歡迎民眾來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行。





交通局簡報表示，市府針對本市兩大活動與九大景點，就交通疏導、停車規劃、公共運輸三方面，擬定完善交通疏運措施。交通疏導方面，採取動線分流，人車分道；停車規劃方面，設立了區外停車；公共運輸方面，市府推出公車為主，接駁為輔的計畫。





相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站http://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/，及交通局開發手機應用程式-安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。為提供即時交通服務，交通局2月5日至2月10日開設「交通疏運指揮中心」，專線電話為（06）298-8944。