給毛小孩1個家　台南市動物之家2019年認養活動來囉！

▲台南市動保處與台南市流浪動物義工協會、台市關懷流浪動物協會，將辦理多場流浪犬貓認養活動，現場有可愛的狗狗貓貓，希望民眾踴躍加入認養，讓每一隻流浪動物有家可歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強宣導民眾對動物保護法的認識，鼓勵飼主完成寵物登記及擴大參與流浪犬貓認養活動，台南市動保處與台南市流浪動物義工協會、台市關懷流浪動物協會，將辦理多場流浪犬貓認養活動，現場有可愛的狗狗貓貓，希望民眾踴躍加入認養，讓每一隻流浪動物有家可歸。

認養活動場次相關資料如下：每月第1個星期日-下午14時至17時在犬貴族寵物用品店（台南市北區臨安路二段309號）；每月第2個星期六-上午10時30分至下午16時30分超現場寵物精品店（台南市永康區中華西街275號）(奇美醫院／85℃附近)； 每月第3個星期六-凱蒂與豆哥號下午14時至17時在家樂福永康及新營店 (地址在台南市中西區中華西路二段16號；新營店地址在台南市新營區健康路251號)。

每個月第3個星期日- 凱蒂號於下午14時至下午17時大遠百成功店假日廣場 （台南市東區前鋒路210號）；每個月第4個星期六-上午10時30分至下午16時30分台灣寵物世界寵物用品店 （台南市仁德區中山路701號）；每個月第4個星期日-凱蒂號於下午14時至17時在台糖嘉年華購物中心 （台南市仁德區大同路三段755號）。

其他認養點資料如下：每日上午11時至下午24時，寵物公園永康店（台南市永康區中華路430號）；每日上午11時至下午24時，魚中魚永康店（台南市永康區中華路707號）及安平店（台南市安平區中華西路二段55號）；每日上午11時至下午24時，金王子寵物倉儲量販店 （台南市永康區中華路651號）；每週六、日，上午10時至下午17時，於莉丰慧館開放參訪與認養，由民間團體 主辦，而動保處協助其認養宣傳，（台南市將軍區西和里西湖112號）。

台南動保處說，相關活動提供認養之犬貓，動保處皆有驅除體內外寄生蟲之投藥、狂犬病疫苗注射、晶片注射及寵物登記，且另享有免費基礎疫苗預防注射乙劑（犬用七合一或貓三合一疫苗）及絕育手術之優惠，優惠多多，且有可愛的毛孩陪伴，渡過生命中精彩的每一天，期待認養會見到您。

由於動物保護法第五條規定：「動物之飼主，以年滿20歲者為限，未滿20歲者飼養動物，以其法定代理人或法定監護人為飼主。」認養民眾請記得攜帶本人身分證前來辦理認養。除了認養活動外，動物之家善化站（台南市善化區東昌里東勢寮1~19號）與灣裡站（台南市南區省躬里萬年路580巷92號）於開放參觀時間（星期二至星期六上午9時至12時；下午1時30分至4時30分）亦歡迎民眾前往參觀與認養流浪犬貓，幫等家的流浪毛孩們盡份心力，給他一輩子的歸宿，同時也歡迎對動物保護有興趣的夥伴，一起加入動物保護志工行列，心動專線06-2964439！