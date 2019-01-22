特勤掉漆！少校仰臥起坐挺不起腰桿　分2天「補測3次」才過關

圖文／鏡週刊

1名國安人士向本刊透露，想要獲得特勤中心進用一定得先通過3項體能測驗，包括3千公尺跑步、仰臥起坐和伏地挺身，測驗向來都只有一次機會，當年未能通過只能明年請早。

但2017年11月28日，特勤中心向國防部三軍徵才，人事組長上校李旺祥明知道來自彰化縣後備指揮部的少校王文杰，在仰臥起坐的測驗項目中屢屢未能達標，但竟決定「擇期」再補測，王員經3次補測後終於「合格」，在去年元月16日入列特勤中心，過程疑似放水引發內部爭議。

以當年徵才進用標準，3千公尺和伏地挺身需達70分、仰臥起坐75分，少校王文杰適用31至34歲範圍，3千公尺需14分25秒達成、伏地挺身51次和仰臥起坐49次，得同時達標才能獲得晉用資格。

該人士指出，由於王員仰臥起坐重心頻頻失衡，幾乎挺不起腰桿，誇張的動作招致所有在場受測者和鑑測人員注目；首場徵才10人報名參加體能鑑測，其中半數被刷下來，但只有王員參加仰臥起坐單項補測，並通過吳姓中校鑑測官的測驗。

本刊調查，特勤中心的體能訓練和測驗是參考「國軍訓測體能實施計畫」，針對鑑測不合格人員補測，需3千公尺跑步、仰臥起坐和伏地挺身同時3項重測，成績採計最近1次測驗為準，未達標準者仍列入不合格，且國防部規定鑑測過程需全程錄影存證1年，如有冒名頂替、篡改成績等違規情事，當事人除行政處分外，還得依法究辦。

偏偏特勤中心鑑測畫面保存只有3個月，當本刊詢問時則回答，該中人畫面保存作業原則與國防部不同。更荒謬的是王員不是補測1次，而是補測了2天，其中1天還分上、下午，嚴格來說是「補考」了3次才過關。

特勤中心少將執行長方正回答本刊時表示，其實三軍弟兄有不少都想來報考特勤人員，但國防部因各軍種中幹部也不足，因此造成特勤招才嚴峻的形勢，以王員該次招募為例，原本預計招募50人，但卻只有10人報名，補測實在有不得已的苦衷。



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