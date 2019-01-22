「民國75年薪資單」曝光！一瞥角落秒鼻酸　比現在基本工資高1k

▲原PO翻出32年前的薪資單。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

近年物價不斷變動，許多人紛紛喊「薪水不夠用」。一名網友貼出「一小角」32年前的薪資單，只見上面寫著發薪日期「75－12－31」，領到的錢居然是24,235，比起現在的基本工資月薪23,100還高。照片引發熱議，「看看現在的薪資，悲哀啊」、「這在當時算高薪了」、「30年後這個數目屌打一堆人」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，他無意間發現30年前的薪資，但只有一小角，接著貼出這張碎紙的照片，上面有「休假加班費」、「醫藥補助費」、「眷屬保險費」等欄位；其中，發薪日期為75年的12月底，應發數小計寫著「24,235」。

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▲月薪是24235元？確定不是現在的薪水嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人紛紛驚呼「30年前24k，應該相當於現在4，50k」、「75年這薪資繳房貸再養一家綽綽有餘，

108年這薪資連房貸也繳不起」、「30年前養活一家人，30年後連自己都養不活」、「我25年前在中友百貨工作，月休6-8天，一個月24000~28000，過年還超過30000」、「以前家裡一個男人外出工作，就可以三代吃飽了，現在不行了」。

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