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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸人社部：已為農民工追發工資待遇57億元人民幣

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲陸人社部為農民工追發工資57億元人民幣。（圖／CFP）

《北京》陸人社部：目前已為農民工追發工資待遇57億元人民幣

陸人力資源社會保障部副部長邱小平指出，各地從2018年11月1日起，展開為期百日的農民工工資支付情況專項執法行動，截至目前，各地共查處拖欠農民工工資案件2.8萬件，為38.9萬名農民工追發工資待遇57億元（人民幣，下同）。（人民日報）

《黑龍江》今年黑龍江省預計實施一系列創業就業優惠政策

黑龍江省人社廳指出，2019年該省將實施一系列創業就業優惠政策，不裁員或少裁員的企業可返回50%失業保險費，同時支持穩定就業壓力較大地區為失業人員自主創業免費提供經營場立。該系列政策如「困難企業展開職工培訓給予補貼」、「為小微企業提供低費率擔保」、「返鄉下鄉創業人員給予創業補貼」等。（哈爾濱日報）

《河北》「能放盡放」　河北為科員人員減負鬆綁

河北省政府日前印發《關於深化「放管服」改革優化科研管理若干政策措施》，著力完善以信任為前提的科研管理機制，按照「能放盡放」的要求賦予科研人員更大的人財物自主支配權，為科研人員減負鬆綁，充分釋放創新創業活力，加快培育經濟發展新動能。（河北日報）

《山西》山西「大棚房」問題專項清理整治推進會議召開

山西省「大棚房」問題專項清理整治推進會議20日在太原市召開，會中省委副書記、常務副省長林武指出，「大棚房」問題的本質是改變了土地性質，是農地非農化，追根究柢是利益驅動，衝擊了耕地保護紅線，損害了農民利益；省委、省政府一直貫徹習近平總書記的重要批示精神，及時部署、全力推進、堅決整改，專項清理整治行動取得了階段性成效。（山西日報）

▲▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

▲瀋陽今年要核發21個行業排汙許可證。（圖／CFP）

《瀋陽》瀋陽今年核發21個行業排汙許可證

瀋陽市生態環境局指出，2019年將核發21個行業排汙許可證，今年底前瀋陽要完成電池、汽車、鍋爐、水處理、陶瓷、畜禽養殖、家具、酒、飲料、方便飲品、含發酵工藝的澱粉製品、乳製品、調味品、其他食品、人造飯、聚氯乙烯、磷肥／複合肥、磚瓦／石材、金屬廢料加工、環境治理業、電鍍設施等約21個行業排汙單位排汙許可證核發工作，涉及企業約4000家。（瀋陽日報）

《河南》電子信息製造業邁向高端　河南今年預計實施30個重點項目

湖南省著力培育的20條工業新興優勢產業鏈中，有3條與電子信息製造業密切相關，該省工信廳20日指出，2019年將在全省電子信息製造業組織實施30個技術含量高、帶動作用強、預期效益佳的重點項目，主要分布在信息安全、人工智能、IGBT大功率器件、新型顯示功能材料、智能終端、高端元器件、新型電子材料等新一代信息技術產業重點方向領域。（湖南日報）

《北京》北京環球度假區主體工程近日正式開工

北京國際度假區有限公司相關負責人指出，2019年將繼續推進包括環球影城各景區、北京環球城市大道、全球首家環球主題飯店及諾金度假酒店在內的一系列建設工作。據了解，該項目2018年底完成土方填墊工程及項目一期全部工程規劃設計工作，主體工程近日正式動工。（北京日報）

《河北》河北：力爭縣域內就診率達到90%

河北省衛生健康委、省中醫藥管理局日前聯合印發河北省全面提升縣級醫院綜合能力實施方案（2018-2020年）》，明確提出河北省將以人才、技術、重點專科等為核心，進一步強化縣級醫院綜合能力建設，提升縣級醫院科學化、規範化管理水平；同時落實縣級醫院功能定位，有效承擔縣域居民常見病、多發病診療，危急重症搶救與疑難病轉診任務，力爭實現縣域內就診率達到約90%，推動構建分級診療制度。（河北日報）

▼河北省力爭縣域內就診率達90%。（圖／CFP）

▲▼河北省石家莊市,石家莊。（圖／CFP）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
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