華聞快遞／中國2018年GDP首次突破90兆元人民幣　同比增長6.6%

《北京》中國2018年GDP首次突破90兆元人民幣 同比增長6.6%

大陸國家統計局數據顯示，全年中國國內生產總值900,309億元（人民幣，下同），按可比價值計算，比去年增長6.6%，實現了6.5%左右的預期發展目標；分季度來看，第一季度同比增長6.8%、第二季度增長6.7%、第三季度增長6.5%、第四季度增長6.4%；分產業來看，第一產業增加值64,734億元，比去年增長3.5%、第二產業增加值366,001億元，增長5.8%，第三產業增加值469,575億元，增長7.6%。（大陸國家統計局）

▲中國GDP首次突破90兆元人民幣。（圖／CFP）



《青島》青島今年要做十大實事 包括公車安裝駕駛區護欄與一鍵報警

青島市十六屆人大三次會議20日舉行新聞發布會，會中提到青島市政府在鄉城建設和改善人民生活方面重點要辦好的10件實事，涉及就業、社保、住房、交通等方面共計27項。此10件實事分別為，促進城鄉就業創業、提升教育服務水平、改善群眾居住條件、保障出行安全順暢、強化醫療衛生保障、優化城市市容環境、推動現實鄉村振興、做好養老濟困助殘、抓好食品安全監管、推進文化體育惠民；其中「保障出行安全順暢」將為全市8000多輛公車安裝駕駛區護圍和一鍵報警裝置。（澎湃新聞）

《上海》春節假期上海高速免費通行 預計車流同比增長6.8%

上海市路政局指出，春運期間高速公路網車流規模預計比去年增長6.8%，快速路總車流預計增長2%，2019年春節期間高速公路繼續實行小型客車免費通行政策；預測2019年春運40天（21日至3月1日）上海市高速公路車流總體規模達4388萬輛次，日均車流110萬輛次，比去年增長6.8%，交通出行以出入市境為主。（澎湃新聞）

《北京》截至20日 全中國鐵路共售3.83億張車票

中國鐵路總局表示，鐵路部門會堅持以人民為中心的發展思想，推出15項便民利民措施，進一步提升廣大旅客的安全感、獲得感、幸福感；2019年鐵路春運從1月21日起至3月1日止、共40天，全中國鐵路預計發送旅客41,330萬人次，同比增加3176萬人次，增長8.3%，日均發送1033萬人次；2018年12月23日至2019年1月20日，全中國各種售票方式共售出3.83億張車票，日均車票1320萬張，日均同比增長137.8萬張，增幅11.7%；春運售票在4日更是創下歷史新高，全天各種管道發售共1494.2萬張，其中網路售票1282萬張。（澎湃新聞）

▼春運大幕開啟，旅客踏上回家路。（圖／中新社）



《蘇州》「萬億俱樂部」老牌成員蘇州 去年GDP約為1.85兆元人民幣

蘇州市統計局、大陸國家統計局蘇州調查隊21日發布了「2018年蘇州市國民經濟和社會發展統計公報」，其中顯示2018年全市實現地區生產總值約1.85兆元（人民幣，下同），按可比價計算比去年增長7%左右，全年實現一般公共預算收入2120億元，比去年增長11.1%，其中稅收收入1929.5億元，增長15.3%，占一般公共預算收入的比重達91%；全年一般公共預算支出1952.8億元，比去年增長10.2%，其中城鄉公共服務支出1483億元，占依班公共預算支出的比重達75.9%。（澎湃新聞）

《北京》大陸統計局：去年出生人口1523萬人 人口出生率10.94%

大陸國家統計局指出，2018年人口總量平穩增長，城鎮化持續提高，全年出生人口1523萬人，人口出生率為10.94%；死亡人口993萬人、人口死亡率為7.13%；人口自然增長率為3.81%。從性別結構來看，男性人口71,351萬人、女性人口68,187萬人，總人口性別比為104.64（以女性為100）；從年齡結構看，16至59歲的勞動人口為89,729萬人，占總人口的比重64.3%，60歲以上的人口24,949萬人，占總人口的17.9%，其中65歲以上的人口16,658萬人，占總人口的11.9%。（新京報）

《湖北》化解春運「痛點」 湖北警方機關推5條舉措

湖北省公安廳20日召開記者會，公安部門也分析了2019年春運交通安全形勢，公布了5條硬性措施，化解春運痛點及難點，分別為預測預警預防、風險排查防範、宣傳服務引導、重點防控疏導以及社會協同共治。據了解，春運期間湖北省公安交警將全警動員，湖北各地110系統、高速96110等，將提供24小時交通安全服務，多部門配合打好「春運保衛戰」。（中新社）

《上海》提升獲得感及滿意度 上海市確定2019年推28項實事

上海市政府2019年實事項目共安排10方面、28項，重點突出四方面的特徵，一是積極回應民生關切，解決群眾急難愁問題；二是著力完善公共服務，提高市民生活品質；三是提升安全保障能力，維護城市運行秩序；四是注重向郊區農村傾斜，促進城鄉一體化發展。（澎湃新聞）

▼上海今年要推28項實事。（圖／CFP）

