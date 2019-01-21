華聞快遞／天津推32項降成本措施　預計每年降低企業成本80億元人民幣

▲天津推出32項降成本措施。（圖／CFP）



《天津》天津推32項降成本措施 預計每年降低企業成本80億元人民幣

天津制定推出新一批降低實體經濟成本政治措施，共有32項，涉及降低稅費負擔、人工成本、融資成本等8個方面。此次措施中，降低稅費負擔方面有12項、降低人工成本方面1項、降低融資成本方面1項、降低能源資源成本方面3項、降低物流成本方面4項、降低制度性交易成本方面8項、降低創新創業成本方面2項、降低生產經營成本和管理費用1項，經測算，這些政策措施實施後，預計每年可降低企業成本80億元（人民幣，下同）。（天津日報）

《河北》優待老弱、退役軍人、軍人等群體 文化和旅遊企業推出193條惠民措施

河北全省文化和旅遊企業共推出193條惠民措施，策畫舉辦133項文化和旅遊節慶活動，近百家景區對省內居民實行門票免費或打折優惠，全面落實對軍人、退役軍人及老年、傷殘人士等特殊群體的門票優惠政策；21家旅行社推出45條惠民旅遊線路，22家旅遊飯店推出3至9折的住宿優惠，這些惠民措施和活動以春節為主，部分會延伸到整個冬季。（河北日報）

《內蒙》內蒙古農牧綠色發展進程加快 禽畜污綜合利用率達73.16%

內蒙古2018年成立了推進畜禽養殖廢棄物資源化利用領導小組，印發《畜禽糞污資源化利用工作方案（2017-2020年）》，支持2300多個奶牛、肉羊、肉牛規模養殖場建設糞污處理設施，並在31個畜牧旗縣推廣畜禽糞污資源化利用，全區在2018年的禽畜污綜合利用率達73.16%，規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達87.21%，順利完成年度任務，並使全區農牧業綠色發展進程加快。（內蒙古日報）

《北京》北京地區鐵路春運正式啟動 預計發送1550萬人次

北京西站地區管理委員會指出，2019年春節交通運輸大幕正式開啟，北京鐵路同步進入「春運時間」，據統計，今年春運期間預計發送超過1550萬人次，針對今年西站地區服務提升，也將組織500多人的志願者上崗為旅客服務。（北京青年報）

▲北京鐵路春運正式啟動，預計發送1550萬人次。（圖／CFP）



《黑龍江》哈南搶抓政策機遇推動區域加快發展 為76戶企業爭取1.7億多元人民幣資助

哈南工業新城2018年充分發揮資金支持政策正向激勵作用，積極展開向上爭取資金工作，全年共為76戶企業、爭取省、市工業資金支持1.7億多元人民幣，為全區域內企業發展起到正向帶動作用。（黑龍江日報）

《西藏》重點改造老城區髒亂差 西藏今年預計改造棚戶區1.89萬套

西藏自治區在兩會上指出，該區2019年住建廳將圍繞建設該區現代經濟體系、打好「三大攻堅戰」、推進「十大工程」、發展「七大企業」，也將大力改造棚戶區，計畫實施棚戶區改造1.89萬套，重點改造老城區髒亂差的棚戶區、國有工礦區、林區、墾區棚戶區，計畫完成2萬套公租房建設任務。（西藏商報）

《遼寧》遼寧今年計畫投資100億元人民幣 建設公路水路交通增加鐵路貨運量1000萬噸

遼寧省交通運輸工作會議指出，全省公路水路交通預計在2019年投資100億元人民幣，其中新改建農村公路4000公里，維修改造農村公路4400公里，鐵路貨運量增加1000萬噸，集裝箱鐵水聯運量增加8.8萬標準箱。（遼寧日報）

《江蘇》江蘇名特優農產品展銷會開幕 740種農產品參展

第五屆江蘇名特優農產品展銷會暨首屆江蘇綠色有機農產品交易會18日在南京開幕，此策展會特別設置推薦環節、讓優質農業企業的負責人上台自薦特色農產品，北京華聯超市、金陵飯店、蘇寧易購、雲廚一站等大型採購單位現場聆聽，與感興趣的企業現場對接。（新華日報）

▼江蘇名特優農產品展銷會18日在南京開幕。（圖／CFP）

