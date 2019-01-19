華聞快遞／2018訪日遊客消費額創歷史新高　大陸佔34.1%

▲大阪是熱門目的地之一。（圖／CFP）

《北京》2018訪日遊客消費額創歷史新高 大陸遊客佔34.1%

日本觀光廳發佈統計數據顯示，2018年外國遊客消費額估算達4.5064萬億日元，創歷史新高。其中，大陸遊客消費額最多，達到1.537萬億日元，佔總體消費額的34.1%。此外，外國遊客人數達到3119萬人，較5年前增長3倍，其中，大陸遊客達到838萬人次，同比增長13.9%，首次突破800萬大關。日本媒體認為，這歸功於日本簽證政策放寬的效果，而就在1月4日，日本再一次放寬了對大陸遊客的簽證政策。（澎湃新聞）

《香港》男士待產假正式生效 由3天增至5天

香港勞工處18日宣佈，《2018年僱傭（修訂）（第3號）條例》正式實施，男性僱員如果有子女於今日或之後出生，可享有的侍產假將由3天增至5天。勞工處發言人表示，雇員如在嬰兒的預計出生日期前最少3個月已通知雇主放假打算，則有權在通知雇主其實際放假日期後即時放假；如果沒有作出上述預先通知，則必須在實際放侍產假前最少5天通知雇主其放假的確實日期。（香港01）

《北京》內地與香港簽署《相互認可和執行民商事案件判決安排》

《相互認可和執行民商事案件判決的安排》這標誌了兩地民商事領域司法協助已基本全面覆蓋。該《安排》對兩地相互認可和執行民商事案件判決的范圍和判項內容、申請認可和執行的程序和方式、對原審法院管轄權的審查、不予認可和執行的情形、救濟途徑等作出了規定；盡可能擴大了兩地相互認可和執行民商事案件判決的范圍，將非金錢判項以及部分知識產權案件的判決也納入相互認可和執行的范圍。（新華社）

《北京》春運期間民航旅客運輸總量預計達7300萬人次

2019年春運將於21日正式拉開序幕。據預測，民航旅客運輸總量將達到7300萬人次，與去年相比約增長12%。為滿足旅客出行需求，中國國際航空航、南方航空、東方航空增加航班保障旅客出行，其中，南航計划在北京往海南、廣深往西南等國內主干航線上，將執飛機型由窄體機調整為寬體機。（新華社）

▼國航春運期間計划投入飛機運力423架，安排航班52131班次。（圖／翻攝自中國國際航空公司官網）

《上海》重視兒童意外傷害預防急救 可建傷害監測系統

據《關於重視兒童意外傷害預防及急救的建議》指出，光是復旦大學附屬兒童醫院自2014至2017年以來，每年因意外傷害就診門急診者達4萬餘人次，每年因傷害而收治入院的患兒達2000餘例。因此，該方案提出4點具體對策，分別是建立青少年兒童傷害監測系統；建立有效的社區健康和預防方案；建立有效的預防方案，由正規機搆開展傷害預防培訓；監督法律法規的執行，減少或避免意外傷害事故發生。（澎湃新聞）

《江蘇》取消57項證明事項 涉及住建教育等部門

江蘇省政府正式發出通知，決定取消省地方性法規、省政府規章、省政府規范性文件設定的57項證明事項，進一步貫徹落實中央關於減證便民、優化服務的決策部署，縱深推進「放管服」改革。取消的證明事項涉及住建、發改、公安、教育、民政、城管、人社等部門，包括居住證明、親屬關係證明、婚姻關係證明等。（新華日報）

《貴州》2019年擬再減少農村貧困人口110萬人

貴州要確保再減少農村貧困人口110萬人左右，實現17個左右貧困縣「摘帽」，基本完成「十三五」異地扶貧搬遷任務。貴州是大陸脫貧攻堅的主戰場，目前，85個縣（區）中貧困縣佔66個，還有51個貧困縣需要實現脫貧摘帽。近5年來，貴州累計減貧670.8萬貧困人口，貧困發生率從26.8%下降到7.75%。（中新社）

《廣東》2018畢業生初次就業率達94.18% 集中珠三角地區工作

《2018年高校畢業生就業質量年度報告》顯示，普通高校畢業生初次就業率達94.18%，平均初次就業月薪為4071元人民幣，超過八成的已就業畢業生集中在珠三角地區就業。從近5年來各學科平均就業情況來看，碩士研究生的管理學類、工學類、經濟學類一直是用人單位的首要選擇，就業率和月薪均在各學科前列。本科各學科中，就業率和平均月薪均在前列的有工學類和藝術學類。（南方日報）

▼廣州天河中央商務區（天河CBD）。（圖／記者陳政錄攝）