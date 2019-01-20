華聞快遞／首批高雄農產歷經9hr「到貨」20日抵平潭

▲高雄農漁產品20日抵達平潭。（圖／翻攝自微博／中國平潭）

《福建》首批2千萬高雄農產歷經9hr「到貨」20日抵平潭

由高雄港輸往平潭的農漁產品於20日抵達，讓高雄市長韓國瑜實現「貨出去、人進來，高雄發大財」的口號；據悉，這次輸送往平潭的農漁產品，總共有55個標準貨櫃，總重大概約有500噸，而總價值高達2200萬，海運時間大約9小時。

《天津》推32項降成本措施 預計每年可降低企業成本80億元

天津制定出新一批「降低實體經濟成本政策措施」，共有32項，涉及降低稅費負擔、人工成本、融資成本等8個方面。據了解，在此次降成本政策措施中，降低稅費負擔方面的政策措施有12項，包括落實繼續實施企業改制重組有關土地增值稅的政策等；降低人工成本方面有1項，即調整住房公積金繳存比例；降低能源資源成本方面有3項，包括降低用電成本等。經測算，這些政策措施實施後，預計每年可降低企業成本80億元人民幣（約新台幣364億元）。（天津日報）

《北京》全國農作物耕種收綜合機械化率超過67%

目前，全國農作物耕種收綜合機械化率超過67%，其中主要糧食作物耕種收綜合機械化率超過80%。此外，農機制造水平穩步提升，農機裝備總量持續增長，農機作業水平快速提高；機耕、機播、機收、機械植保和機電灌溉作業面積合計超過63億畝，農機化服務總收入5400億元人民幣。（新華社）

《香港》港澳政府積極應對流感高峰 打疫苗、停課多管齊下

目前，香港及澳門特區政府均宣佈當地處於流感高峰期。香港已出現46例死亡個案，當局通知191間幼兒園停課；澳門2間醫院流感病人增3至4倍。為應對當地流感疫情，港澳特區政府也採取了積極的應對措施，包括提前為市民接種流感疫苗、作出停課安排及為醫院增設病床及醫護人員。（中新社）

▼香港191所幼稚園19日起「停課7天」。（圖／翻攝自pixabay）

《北京》春節期間增加8中大路菜供應 3萬名家政人員留京服務

北京市商務局18日表示，為保障春節期間首都市場蔬菜供應和價格基本穩定，緩解家政服務市場供應緊張的狀況，預計啟動「2019年春節期間首都市場蔬菜和家政服務保障供應聯合行動」。據了解，蔬菜保供品種以日常所需的大白菜、黃瓜、西紅柿（番茄）等8種大路菜（指產量高、銷量大、價格便宜的普通蔬菜）為主。家政服務保障方面，將引導在崗家政服務員錯峰返鄉等方式組織約3萬名家政服務人員留守服務崗位。（人民網）

《福建》國台辦副主任裴金佳慰問台商台胞

國台辦副主任裴金佳18日來到福建，並走訪台資企業，前往了福州大學與台商、台灣青年、台籍師生等座談，致以新春祝福。裴金佳鼓勵台商堅定在大陸投資的信心，抓住高速發展的機遇，共同實現中華民族的偉大復興。此外，他鼓勵台灣青年加強與大陸青年交流，在大陸多走走多看看，把大陸真實的情況與島內年輕人分享，當好兩岸溝通往來的橋梁，同在這片廣闊天地中學習、打拼，實現自己的人生夢想。（福建日報）

《北京》調整「退出一般制造業」300家以上 增建市場、物流中心

有序疏解北京「非首都功能」是「京津冀協同發展戰略」的關鍵重點。北京將嚴格執行2018年版「新增產業的禁止和限制目錄」，繼續調整「退出一般制造業企業」共300家以上，增加市場50個、物流中心16個，建設便民商業據點1000個。繼續推進北京電影學院、北京信息科技大學新校區建設，加快天壇醫院老院區疏解騰退，推進同仁醫院亦莊院區二期、北京口腔醫院整體遷建等項目建設。（人民日報）

《黑龍江》2019中俄界江黑龍江國際冰球友誼賽開賽

中俄界江黑龍江國際冰球友誼賽19日開幕，地點位於中俄界江黑龍江冰封的江面上。這是兩國繼2017年首屆中俄界江黑龍江國際冰球友誼賽後，雙方冰球隊第三次在界江上交鋒。同時，中方還將組隊過境參加2019年1月20日至21日在俄羅斯阿穆爾州舉辦的2019國際兒童和青少年冰球友誼賽。（人民日報）

▼ 球員合影。（圖／人民日報）