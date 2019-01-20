華聞快遞／寧夏永寧縣發生非洲豬瘟疫情　全面封鎖豬隻進出

▲為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強消毒措施。（圖／CFP）

《寧夏》永寧縣發生非洲豬瘟疫情 發病26頭

農業農村部19日接到報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，寧夏回族自治區永寧縣望遠鎮一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖戶存欄生豬57頭、發病26頭、死亡13頭。目前已啟動應急響應機制，釆取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，並禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。（新華社）

《北京》「陸海空」聯手全力備戰春運

春運明天（21日）正式開始，到3月1日結束，預計全國旅客發送量將達到29.9億人次，比上年增長0.6%。針對再創歷年新高的旅客發送量，春運期間，鐵路、民航、公路、水運等將進一步提升運力保障，並強化協同作戰。此外，隨著購票體驗提升、多種運輸方式更加有效銜接、信息化技術廣泛應用和「無紙化」出行，旅客出行的獲得感無疑將進一步提升。（澎湃新聞）

《青海》青藏高原腹地建「智慧國家公園」

大陸首個國家公園體制試點2016年在三江源啟動，如今則要利用科技打造「智慧公園」。「天地一體化信息技術國家重點實驗室-三江源國家公園分室」將重點研究衛星遙感、衛星通信傳輸、時空大數據挖掘等空間信息技術與產品，推動三江源的環境監測釆集與評估、環境變化規律等的理論研究以及技術攻關。（中新社）

《北京》世園會率先啟用5G技術 中國館優雅呈現

2019北京世界園藝博覽會（世園會）以物聯網和5G為「神經」，以大數據與人工智能為「大腦」，將世園會從傳統的園林藝術展示舞台，變成人、科技、自然與文化有機結合的和諧環境。在世園會上，將充分展示新一代5G通信技術在遠程醫療、無人駕駛、無人物流和無人機等多行業的創新型應用示范。屆時，遊客能在園區體驗到機器人講解員、機器人咖啡師等提供的優質服務。（中新社）

▼「如意」造型的中國館。（圖／中新社）

《北京》國內地震自動速報平均用時縮至2分鐘

19日舉行的全國地震局長會議內容顯示，今年將著力提升地震監測預報預警水平，加快全國地震台網升級規划設計，啟動2022年冬奧會地震安保監測台點建設；國內地震自動速報平均用時從2017年的3分鐘縮短到2分鐘，正式測報縮短到10分鐘。（新華社）

《四川》生態旅游直接收入首破千億元大關

四川林業和草原局近日表示，2018年實現生態旅游直接收入1144.74億元人民幣，較2017年增長19%，首次突破千億元大關。統計顯示，四川生態旅游實現接待游客3.35億人次，游客主要目的地為森林公園、自然保護區、溼地、生態鄉村。其中，鄉村生態游實現直接收入最多，達到867億元人民幣，佔總額的七成以上。（四川日報）

《江西》公租房已分配68.4萬套 分配率達96.3%

江西省住房和城鄉建設廳19日表示，截至2018年底，政府投資公租房已分配68.4萬套，分配率達96.3%，超額完成國家確定90%的分配目標。未來，政府將進一步保障民眾住房需求，支持各地尤其是房價高、淨流入人口多、新市民住房困難問題突出的市、縣（區），因地制宜建設公共租賃住房；改善公租房分配方式，加大對重點群體、重點產業困難職工的精準保障力度等。（江西日報）

《廣東》大灣區青年家園揭牌儀式舉行

由國務院港澳辦、香港中聯辦、全國青聯主辦的大灣區青年家園揭牌儀式19日在暨南大學舉行，廣東省副省長張光軍、香港特區政府政務司司長張建宗出席。該家園依托粵港澳三地服務機搆，整合大灣區青聯專業及社會力量，為來粵求學、就業、創業及生活的港澳青年提供服務，幫助他們更好融入大灣區發展，不斷提升獲得感、增強成就感。（廣州日報）

▼張建宗在揭牌儀式上致辭。（圖／大灣區青年網）