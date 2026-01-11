　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金唱片保全「搶走觀眾大砲」！律師：恐觸犯強制罪

記者柯振中／綜合報導

韓國第40屆金唱片頒獎典禮10日移師台北大巨蛋舉行，怎料現場發生爭議事件，一名觀眾在歌手Jennie（金珍妮）演唱期間，違反規定攜帶長焦鏡頭相機入場，遭保全以強制方式驅離並押解出場，引發輿論討論。對此，律師張正勳指出，觀眾確實違反場內規定，但這並不代表保全即可以動手，事件關鍵在於「權限界線」。

保全權限有限

張正勳說明，保全在法律上的身分僅為私人受僱人員，並非警察或司法警察，即便是警察執行拘提也需依法行事，因此保全可採取的手段相當有限。

依法而言，保全僅能口頭要求停止錄影、要求違規者離場、通報主辦單位處理，或在必要時報警交由警方依法處置，除此之外並無更多強制權限。

不得動用強制手段

張正勳指出，實務上最常出現爭議的，正是保全逾越權限的行為，包括強行搶奪相機或器材、拉扯拖行、推擠觀眾、未經同意扣留財物，甚至私下對觀眾進行處罰或押解出場。他直言，保全並非警察，依法並不具備強制力，一旦逾越界線，問題恐怕比違規本身更嚴重。

契約非刑責

針對「禁止錄影」的法律性質，張正勳指出，演唱會禁止錄影本質上屬於主辦單位與觀眾之間的契約約定，違反規定屬於違約問題，而非當然違法。

即便主辦單位因此解除契約、要求觀眾離場，也不代表可以動用肢體強制手段將人架走，否則恐已超出合法管理範圍。

保全行為恐涉強制罪

張正勳進一步指出，從流出的現場影片來看，該名觀眾並未出現攻擊行為，也沒有立即危險狀況，難以構成必須即時制止的現行犯情形。

在此情況下，若保全使用拉人、推人或拖行等肢體強制，甚至造成傷害，已可能涉及刑法上的強制罪，嚴重者亦不排除觸及傷害罪。

張正勳最後提醒，違規行為令人反感，但違規並非任何人可以動手的免死金牌，秩序管理的關鍵在於遵守比例原則與權限界線，「規定要守，權限也要守」，才不會讓管理者反而承擔法律風險。

 
01/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

金唱片保全「奮力搶觀眾相機」影片瘋傳

金唱片保全「奮力搶觀眾相機」影片瘋傳

南韓論壇theqoo今日掀起熱議，一則以「像抓罪犯一樣壓制大砲攝影而引發爭議的金唱片」為題的文章，引發大量討論。起因是日前在台灣舉行的金唱片頒獎典禮現場，有在場觀眾拍下保全用力搶過觀眾所持的單眼相機，相關影片在網路上流傳後，掀起「是否執法過當」的爭論。

金唱片／國民初戀來了！許光漢帥炸雙聲道頒獎　流利韓文介紹台北

金唱片／國民初戀來了！許光漢帥炸雙聲道頒獎　流利韓文介紹台北

金唱片／大巨蛋最狂啦啦隊！IVE動員22位舞者「拋兩層樓高」超震撼

金唱片／大巨蛋最狂啦啦隊！IVE動員22位舞者「拋兩層樓高」超震撼

金唱片／蔡依林氣場全開！三聲道霸氣頒獎　CORTIS被喊到全員愣住

金唱片／蔡依林氣場全開！三聲道霸氣頒獎　CORTIS被喊到全員愣住

高雄憑什麼搶下全球巨星？　場租不是唯一關鍵　

高雄憑什麼搶下全球巨星？　場租不是唯一關鍵　

保全權限演唱會違規驅離法律風險金唱片

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

