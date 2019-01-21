郭綜合2019年望年會　員工們盛裝參與共歡

▲台南市郭綜合醫院，為感謝所有員工1年來的辛苦與努力，郭宗正院長在富霖餐廳舉辦2019年望年會，郭宗正院長等人向員工敬酒感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院2019望年會，院長郭宗正在賓果遊戲，及摸彩不斷加碼獎金、獎品，員工們熱歌勁舞賣力演出，與會8百餘人邊品嚐美酒佳餚，邊期待中獎，全場掀起極高潮，更凝聚員工對醫院的向心力。

極富大家庭溫馨氣息的台南市郭綜合醫院，平時為病友的健康竭盡所能服務，個個奉獻心力，為感謝所有員工1年來的辛苦與努力，郭宗正院長在富霖餐廳舉辦2019年望年會。

郭宗正院長上台敬全體員工第1杯酒後表示，去年醫院鉅資完成院內電腦更新，使容量增加；產嬰兒在5樓擴充，今年繼續投資在1樓的海扶刀，為婦女子宮肌瘤超音波治療，並成立男性性福中心為病友更優質的服務外，他並籲請大家做好中重度醫院評鑑，保持更好的醫療品質。





現場美酒佳餚加上高水準的員工才藝表演，並摸彩得大紅包、精美禮品助興下，台上台下互動頻頻，現場High到最高點，美妙的氣氛加上酒精發酵助興下，更拉近同仁之間的距離，使得彼此的情感更加濃郁。

為讓全院員工愉快參與望年盛會，快樂的享受，郭宗正院長特設男性10名、女性40名的最佳服裝造型獎，鼓勵大家裝扮美美的參加，員工為爭取出線得獎，許多人絞盡腦汁出奇制勝，讓人眼睛為之一亮；而女同事有露肩、穿著低胸相當養眼的禮服，還有戴帽搭配各種道具進場，花招百出，成為另類的歡樂盛會。

受到院內員工賣力演出且獲得熱烈迴響影響的院長郭宗正，在掌聲如雷下，由他抽出第1獎院長獎，並頒完3萬元現金給得主後，大家以為獎品全部送出，有的人率先離席，這時院長再提供3支價值近3萬元的手機大獎外，並掏出身上所有的2萬5千元抽獎壓軸，成為大會的另一高潮。