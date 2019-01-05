郭綜合在成大球賽贏得總錦標　院長郭宗正受獎樂開懷

▲台南市郭綜合醫院，參加成大醫院院長盃球類競賽，勇奪桌球、保齡球及羽球3項亞軍，並榮獲團體總錦標，員工個個覺得與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院，參加成大醫院院長盃球類競賽勇奪桌球、保齡球及羽球3項亞軍，並榮獲團體總錦標，院長郭宗正率副院長楊惠琳、部長馮漢賢及放射科主任黃正強，在成大醫院院會接受成醫院長楊俊佑頒獎，所帶回的4座大獎杯，在院內強烈吸引員工的眼光，個個覺得與有榮焉。

成大醫院與郭綜合醫院簽訂策略聯盟，成立合作病房，加上原先就已建立的轉診、轉檢等合作，如電腦斷層、磁振造影等檢查，使得轉診合作、診斷流程更順暢，兩院除為病友提供更高品質更貼心的服務外，在各方業務的交流下，也增進雙方員工的情誼更為濃郁。

成大醫院所辦的院長盃球類競賽，去年底更推羽球、桌球及保齡球等項目，因與郭綜合簽訂策略聯盟，亦邀請郭綜合醫院加入競賽隊伍，郭綜合醫院趁機與成大醫院以球會友，且獲得豐碩成果，院長郭宗正將在望年會頒發獎金給羽球、桌球及保齡球隊，鼓勵球員們繼續鍛練，強健身心。

由於郭綜合醫院郭院長相當重視員工身心健康，以往鼓勵成立韻律社、高爾夫球社、羽球社、桌球社、保齡球社及ktv社等社團，這次為獎勵員工參加成大醫院院長盃球類競賽，除提供參加者參賽獎勵金及競賽獎金外，亦提供每週練球所需經費，並贈送給隊員們亮眼的球隊制服。

而醫院員工中過去就曾有參加過羽球、保齡球及桌球比賽得名者，也有學生時代即是選手，像復健科主任陳柏宏，早年就讀民德國中直到醫學院時即為羽球校隊，曾帶領醫院羽球隊，參加台南市醫師公會主辦的羽球賽屢獲冠軍，這次再度披掛上陣又獲佳績、其他各球隊成員也都是身經百戰，臥虎藏龍的高手雲集，加上大家在郭院長的獎金獎勵下，各球員將士的用命的勤練下，在比賽過關斬將，勇奪佳績，並獲最高分得總錦標。



可喜的是獲佳績後，激發大部員工參與的興趣，各運動社團每週至少2至3次的練球，慢慢的提升了穩定度，更值得開心的是建立了革命情感，大大拉近了各單位的距離。