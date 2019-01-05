　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

郭綜合在成大球賽贏得總錦標　院長郭宗正受獎樂開懷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市郭綜合醫院，參加成大醫院院長盃球類競賽勇奪桌球、保齡球及羽球3項亞軍，並榮獲團體總錦標，員工個個覺得與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市郭綜合醫院，參加成大醫院院長盃球類競賽，勇奪桌球、保齡球及羽球3項亞軍，並榮獲團體總錦標，員工個個覺得與有榮焉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院，參加成大醫院院長盃球類競賽勇奪桌球、保齡球及羽球3項亞軍，並榮獲團體總錦標，院長郭宗正率副院長楊惠琳、部長馮漢賢及放射科主任黃正強，在成大醫院院會接受成醫院長楊俊佑頒獎，所帶回的4座大獎杯，在院內強烈吸引員工的眼光，個個覺得與有榮焉。

成大醫院與郭綜合醫院簽訂策略聯盟，成立合作病房，加上原先就已建立的轉診、轉檢等合作，如電腦斷層、磁振造影等檢查，使得轉診合作、診斷流程更順暢，兩院除為病友提供更高品質更貼心的服務外，在各方業務的交流下，也增進雙方員工的情誼更為濃郁。

成大醫院所辦的院長盃球類競賽，去年底更推羽球、桌球及保齡球等項目，因與郭綜合簽訂策略聯盟，亦邀請郭綜合醫院加入競賽隊伍，郭綜合醫院趁機與成大醫院以球會友，且獲得豐碩成果，院長郭宗正將在望年會頒發獎金給羽球、桌球及保齡球隊，鼓勵球員們繼續鍛練，強健身心。

由於郭綜合醫院郭院長相當重視員工身心健康，以往鼓勵成立韻律社、高爾夫球社、羽球社、桌球社、保齡球社及ktv社等社團，這次為獎勵員工參加成大醫院院長盃球類競賽，除提供參加者參賽獎勵金及競賽獎金外，亦提供每週練球所需經費，並贈送給隊員們亮眼的球隊制服。

而醫院員工中過去就曾有參加過羽球、保齡球及桌球比賽得名者，也有學生時代即是選手，像復健科主任陳柏宏，早年就讀民德國中直到醫學院時即為羽球校隊，曾帶領醫院羽球隊，參加台南市醫師公會主辦的羽球賽屢獲冠軍，這次再度披掛上陣又獲佳績、其他各球隊成員也都是身經百戰，臥虎藏龍的高手雲集，加上大家在郭院長的獎金獎勵下，各球員將士的用命的勤練下，在比賽過關斬將，勇奪佳績，並獲最高分得總錦標。　

可喜的是獲佳績後，激發大部員工參與的興趣，各運動社團每週至少2至3次的練球，慢慢的提升了穩定度，更值得開心的是建立了革命情感，大大拉近了各單位的距離。

ET快訊
7歲童離奇失蹤　母驚爆：早埋在動物園後山
《水行俠》被踢出10強！溫子仁轟奧斯卡評審：真他X恥辱

關鍵字：郭綜合,成大,球賽,總錦標,郭宗正

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／「綑綁母女脫衣」主嫌抓到了！竟是老友　供稱：欠10多萬才下手

新北2淫賊闖空門見母女返家　綑綁猥褻6小時還強拍裸照

影／6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

「兩個不要懷疑」遭批賣台　韓國瑜：只因為選輸？不要針對我

921救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公墓　警帶回一人釐清案情

萬丹紅豆進入採收期　同水少導致歉收　

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

郭綜合在成大球賽贏得總錦標　院長郭宗正受獎樂開懷

利用落山來襲暗夜非法打魚　兩漁民被逮個正著開罰

佛光山南台別院教師分會　錦湖國小歡喜結緣臘八粥

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

鬼鬼超正經站台曾之喬　「瑤瑤」兩個字秒破功

萬丹紅豆進入採收期　同水少導致歉收　

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

郭綜合在成大球賽贏得總錦標　院長郭宗正受獎樂開懷

利用落山來襲暗夜非法打魚　兩漁民被逮個正著開罰

佛光山南台別院教師分會　錦湖國小歡喜結緣臘八粥

影／《沙灣世紀風華》紀錄片首映　林右昌：基隆歷史記憶延續下一代

師生90人騎單車淨灘　轉動光華90週年

亂丟病死豬　處5萬元以上100萬以下罰鍰

竹北市公所圍爐　200戶弱勢家庭團聚同樂　

影／歸仁警觀宏專案奏功　查獲9名越南逃逸外勞

金唱片音源大賞得主出爐！iKON坐最後一排被叫到全傻了

簡嫚書床戰林哲熹　幕後「陣陣嬌喘聲」她配的：我很放蕩

驚！7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早就病死！埋屍在動物園後山

當兵被鬼壓床！中壢哥半身僵硬「吐舌72hr」　乩童一看嚇壞：太凶拔不掉

獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

金門防疫戰／大陸瘟豬海漂搶灘　畜場「酵素水+酒糟」餵食抗敵

高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹頭」萌翻　網驚呆：妳18歲？

鏡架竟然是小櫻的夢之杖　《庫洛魔法使》出眼鏡超酷

MAMAMOO頌樂外套打開東、西半球全露　「勾耳後短髮」辣翻

濃濃的奶香味　這2家香港蛋塔名店台灣都吃得到

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

地方熱門新聞

台東鬼影飛雞太狂！居民想雞掰徵..

議員問回饋金遭翻桌　前里長轟無..

飛天雞清晨狂啼　里長徵獵人除害

異常流感疫苗　台南全數停用回收

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

前副市長顏純左與6綠議員挺郭國..

觀宏專案奏功　查獲9名逃逸外勞

竊賊開贓車逛大賣場　警開3槍制..

孫大千一句接棒　楊朝偉宣布選立..

郭國文臉書慘遭中南美洲人頭襲擊

火警1死4傷　宜消防局提醒防火

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

台南要有捷運了！600億108..

暖冬旅遊補助　嘉義富野度假飯店..

更多熱門

相關新聞

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

行政院長賴清德30日低調娶媳婦，大兒子賴廷與依照傳統婚禮習俗，從住家前往台南晶英酒店宴客，席開20多桌，迎娶過程新娘也曝光，一席絕美白紗，全程溫柔微笑，氣質超凡。賴清德受訪時笑得合不攏嘴，不願多說媳婦的身分背景，不過據了解，賴久居美國攻讀博士，新娘陳筱依是研究所的夥伴。

台清交上榜　博士班51系所註冊率抱蛋

成大博士生方喬丹　獲50萬歐元獎

成大化學實驗室火警　無人員傷亡

郭綜合獲SNQ　國家品質標章認證

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面