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郭綜合員工歌唱賽較勁　「你最珍貴」勇奪第1名

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▲台南市郭綜合醫院社工組長蘇悅中及藥劑科副組長陳佳玲，在同事伴舞下高唱「你最珍貴」，於院內員工歌唱比賽勇奪第一名。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市郭綜合醫院社工組長蘇悅中及藥劑科副組長陳佳玲，在同事伴舞下高唱「你最珍貴」，於院內員工歌唱比賽勇奪第一名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院社工組長蘇悅中及藥劑科副組長陳佳玲，在同事伴舞下高唱「你最珍貴」，於院內員工歌唱比賽勇奪第一名，王博民唱「往事就是我的安慰」、磁性歌聲加上豐富表情得第2名， 藥劑科主任馮偉豪與李語恩合唱「夢中的情話」，配合精美的道具演出得到第3名，分別獲得熱烈掌聲鼓勵。

郭綜合醫院舉辦的員工歌唱比賽，在榕華廳熱烈展開，參賽的21組員工無不使出渾身解數展現才華，為爭取豐厚的獎金，更卯足勁配合各種吸睛服飾如原住民服、日本和服等或製作各種道具，以最佳造形演出，一出場讓人眼睛為之一亮。

蘇悅中、陳佳玲是院內一對令人羡慕的模範夫妻，育有2名可愛的寶貝，家庭幸福美滿，他們合唱「你最珍貴」，在同事伴舞、結合美妙的歌聲脫穎而出，拔得頭籌。蘇悅中強調，婚前與佳玲上KTV最常點唱「你最珍貴」，這次參賽唱來更有韻味，也讓他想起許多美好回憶，覺得特別有意義。

9樓的男護理師王博民在愛妻偕同5歲及3歲兒子的助陣下，單人赴賽以一首「往事就是我的安慰」，很具磁性的嗓音及豐富的表情演出得到第2名，是眾女環伺下突圍成功的男性，相當難得。

為了這次歌唱比賽，有人全家出動，還抱著嬰兒參加，樂在其中；國欣護理之家的陳又緁著原住民服裝，在專屬樂師吉他演奏下高唱「貝加爾湖畔」得第四名，綜合科門診護理師張甜薇以一首「勇氣」得到第5名。第6至第8名是婦產科醫師林儒昌、綜合門診護理師黃齡潔、及藥劑科的陳蘭珍與李欣穎。前8名獲獎者將在院舉辦望年會時再度上台表演，與院內同事同樂。

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