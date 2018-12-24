郭綜合醫院檢驗醫學部　獲SNQ國家品質標章認證

▲台南市郭綜合醫院檢驗醫學部以「孕育健康新生命的優質實驗室團隊」，參加2018年的國家品質標章認證競賽，榮獲醫事服務組SNQ國家品質標章認證。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院檢驗醫學部以「孕育健康新生命的優質實驗室團隊」，參加2018年的國家品質標章認證競賽，榮獲醫事服務組SNQ國家品質標章認證，院長郭宗正盛讚檢驗醫學部的全力以赴而獲得優異成果，相當難得。

SNQ國家品質標章是台灣生技、醫藥與保健產品及服務的最高品質標章，由國家生技醫療產業策進會召集120位各領域最頂尖的專家組成評審團，經過嚴謹、專業的審查機制，評選出優質產品及服務。

郭綜合醫院以婦幼照護起家，曾有著孕育了台南市10分之1人口的紮實基礎，隨著時代的改變，求新求變、創新及整合是醫院的挑戰與考驗。該院檢驗醫學部主任李文琮博士表示，郭綜合「生殖醫學中心」於1989年創立，為全國最具規模人工生殖科技中心之一，至今已有30年的豐碩治療經驗，並有著傲人的治療成績，共有4千多名的不孕症懷孕案例及1500多名利用人工生殖技術成功的試管嬰兒。

另該院「細胞遺傳實驗室」於2000年即通過衛生署（現為衛生福利部）評鑑，為國內少數衛生主管單位認可的「細胞遺傳實驗室」，提供各項染色體的檢查，同時也提供南部36家機構的染色體代檢服務，每年均超過2000件以上。

2012年起郭綜合將醫技部門的生殖醫學中心【包含不孕症中心與染色體遺傳基因篩檢的「細胞遺傳實驗室」】與檢驗科整編成檢驗醫學部。藉由檢驗驗醫學部主任李文琮博士紮實的實驗室管理與認證（檢驗科於2006年即通過財團法人全國認證基金會醫學域實驗室的認證），帶領生殖中心下轄的細胞遺傳實驗室同步取得賀爾蒙檢測與染色體等共78項認可鑑定，同時整合檢驗資源，提供迅速確實的高品質檢驗報告，並引導生殖中心建立各標準化操作規範與多項品質指標監控，協助生殖中心完成多例不孕懷孕案例、人工生殖技術成功的試管嬰兒及染色體異常確認個案。

台南市郭綜合醫院生殖醫學中心及細胞遺傳實驗室，同時成為衛生福利部國民健康署認可的技術員訓練醫療機構，尤其是院長郭宗正帶領的生殖醫療團隊更富盛名，2014至2016年平均人工授精（AIH）成功率约17％，表現高於全國同儕統計平均约15％的受孕率。除此之外在試管嬰兒（IVF）及顯微受精（ICSI）的平均成功率也分別高達36％及36.3％ ，較全國平均35％、24％表現優異。

細胞遺傳實驗室在2011年也曾分析罕見的「孕婦X染色體長臂中間節段缺失案例」，並刊登在世界知名的Fertility and Sterility（生殖 與不孕）雜誌，檢驗醫學部2015至2017賀爾蒙急件1小時完成率均高達92％以上。

這次整合檢驗醫學部以「孕育健康新生命的優質驗室」團隊獲得SNQ國家品質標章肯定，證實了團隊的努力得到國家品質的認可，郭綜合醫院驗科暨生殖中心將持續以高標準、高品質的醫療服務，來為到院求診的不孕症夫婦完成心願，為台灣不孕症夫妻帶來無限生機與希望。