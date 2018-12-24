　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

郭綜合醫院檢驗醫學部　獲SNQ國家品質標章認證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市郭綜合醫院檢驗醫學部以「孕育健康新生命的優質實驗室團隊」，參加2018年的國家品質標章認證競賽，榮獲醫事服務組SNQ國家品質標章認證。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市郭綜合醫院檢驗醫學部以「孕育健康新生命的優質實驗室團隊」，參加2018年的國家品質標章認證競賽，榮獲醫事服務組SNQ國家品質標章認證。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院檢驗醫學部以「孕育健康新生命的優質實驗室團隊」，參加2018年的國家品質標章認證競賽，榮獲醫事服務組SNQ國家品質標章認證，院長郭宗正盛讚檢驗醫學部的全力以赴而獲得優異成果，相當難得。

SNQ國家品質標章是台灣生技、醫藥與保健產品及服務的最高品質標章，由國家生技醫療產業策進會召集120位各領域最頂尖的專家組成評審團，經過嚴謹、專業的審查機制，評選出優質產品及服務。

郭綜合醫院以婦幼照護起家，曾有著孕育了台南市10分之1人口的紮實基礎，隨著時代的改變，求新求變、創新及整合是醫院的挑戰與考驗。該院檢驗醫學部主任李文琮博士表示，郭綜合「生殖醫學中心」於1989年創立，為全國最具規模人工生殖科技中心之一，至今已有30年的豐碩治療經驗，並有著傲人的治療成績，共有4千多名的不孕症懷孕案例及1500多名利用人工生殖技術成功的試管嬰兒。

另該院「細胞遺傳實驗室」於2000年即通過衛生署（現為衛生福利部）評鑑，為國內少數衛生主管單位認可的「細胞遺傳實驗室」，提供各項染色體的檢查，同時也提供南部36家機構的染色體代檢服務，每年均超過2000件以上。

2012年起郭綜合將醫技部門的生殖醫學中心【包含不孕症中心與染色體遺傳基因篩檢的「細胞遺傳實驗室」】與檢驗科整編成檢驗醫學部。藉由檢驗驗醫學部主任李文琮博士紮實的實驗室管理與認證（檢驗科於2006年即通過財團法人全國認證基金會醫學域實驗室的認證），帶領生殖中心下轄的細胞遺傳實驗室同步取得賀爾蒙檢測與染色體等共78項認可鑑定，同時整合檢驗資源，提供迅速確實的高品質檢驗報告，並引導生殖中心建立各標準化操作規範與多項品質指標監控，協助生殖中心完成多例不孕懷孕案例、人工生殖技術成功的試管嬰兒及染色體異常確認個案。

台南市郭綜合醫院生殖醫學中心及細胞遺傳實驗室，同時成為衛生福利部國民健康署認可的技術員訓練醫療機構，尤其是院長郭宗正帶領的生殖醫療團隊更富盛名，2014至2016年平均人工授精（AIH）成功率约17％，表現高於全國同儕統計平均约15％的受孕率。除此之外在試管嬰兒（IVF）及顯微受精（ICSI）的平均成功率也分別高達36％及36.3％ ，較全國平均35％、24％表現優異。
細胞遺傳實驗室在2011年也曾分析罕見的「孕婦X染色體長臂中間節段缺失案例」，並刊登在世界知名的Fertility and Sterility（生殖 與不孕）雜誌，檢驗醫學部2015至2017賀爾蒙急件1小時完成率均高達92％以上。

這次整合檢驗醫學部以「孕育健康新生命的優質驗室」團隊獲得SNQ國家品質標章肯定，證實了團隊的努力得到國家品質的認可，郭綜合醫院驗科暨生殖中心將持續以高標準、高品質的醫療服務，來為到院求診的不孕症夫婦完成心願，為台灣不孕症夫妻帶來無限生機與希望。

ET快訊
丁守中提選舉無效「3大重點曝光」！超過千人願作證
蔡康永罕見動怒！經紀人趕到場…犯錯同事躲旁邊哭
消防員累癱！永和「垃圾屋」起火　囤積物清出像海嘯過後

關鍵字：郭綜合,檢驗,SNQ,國家品質標章,認證

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

挖出200年城牆！建商通報「估減損5000萬」　文史團體誇：佛心來的

快訊／北市中山區女子公寓輕生！貴賓狗相伴倒臥1F浴室　遺體驚見啃咬痕跡

同居10年雙修1000次↑　大學女師告「活佛」性侵侵占600萬

醉女喝茫大尾了！自曝「通緝犯啦怎樣」　警淡定：上銬帶走

台中運將撞人行道路樹後下車查看　突癱軟倒地命危！

郭綜合醫院檢驗醫學部　獲SNQ國家品質標章認證

健康守護南台灣的心跳聲　成醫第3心導管室揭牌啟用

蓮霧果型碩大口感甜美　鹽埔果農李明政拿到內外銷訂單

廟會活動藝陣糾紛　2人全武行受傷社維法裁罰

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

郭綜合醫院檢驗醫學部　獲SNQ國家品質標章認證

健康守護南台灣的心跳聲　成醫第3心導管室揭牌啟用

蓮霧果型碩大口感甜美　鹽埔果農李明政拿到內外銷訂單

廟會活動藝陣糾紛　2人全武行受傷社維法裁罰

卑南團隊創意宣誓Ready　冒雨闖關完成8.1公里路跑

台東國際地標風雨後重生　 編織藝術向陽樹正式啟用

屏東下雪了！　粉紅聖誕派對浪漫破表

花蓮壽豐樂齡學習中心　獲頒樂齡教育奉獻獎

台南新化透天厝傳火警　消防人員救2人無傷亡

捷絲旅跨國聖誕公益活動　台、泰偏鄉學童湯圍歡頌愛

豬瘟蔓延...劉樂妍「在大陸天天吃豬肉」：我和台灣是平行世界？

柯瑞轟42分最後0.5秒上籃絕殺快艇　KD也砍35+12

少女喵天冷當奴才暖暖包　「療癒打呼聲」網融化：好幸福❤

呸姐來了！蔡依林首登《紅白》曝演出「新專輯內容」

邱琦雯英國孤單過聖誕　竟和「乞討街友」路邊一起哭了

女王交換聖誕禮物規定3點　哈利竟送「生活不就是婊子」浴帽

扶拉格／「4種鹿」大對決！　到底誰幫聖誕老人拉雪橇？

進隧道映出神煩柴臉　「一黑一亮」斜眼逼視：你渴望力量嗎？

張競／北京超越東京，日本自信重挫──解析聯合國預算真相

娶對人了！劉雨柔老公「鼻塞棉條」走路上...她牽著不放手

地方熱門新聞

意外挖出200年遺址　建商善保..

桃園小內閣微整　12區長大異動

廟會藝陣糾紛　2人受傷社維法罰

屏東下雪了！　粉紅聖誕派對浪漫..

卑南團隊宣誓Ready　完成8..

小巷違停留窄道　網諷：考照必學..

台東國際地標「向陽樹」正式啟用

蓮霧碩大口感甜美　李明政拿到內..

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

金山三和國小培養學童國際觀

3歲女童遭甩飛嚇坐1hr：老師..

宜蘭正副議長之戰　藍有優勢但不..

零下30度低溫勇士　直播做公益

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

更多熱門

相關新聞

新北抽驗136件水產　全數合格

新北水產品政府把關，落實源頭管理水產品有保障！新北市政府農業局為辦理「2017年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」及執行「未上市水產品產地監測計畫」，2018年抽驗轄內所生產達上市體型的水產品計136件，檢驗結果全數合格。

郭綜合祝聖誕　讓住院病友感溫馨

台南抽驗湯圓　檢驗結果全數合格

花慈院心血管急救訓練中心揭牌

安南醫院心血管外科　獲國家認證

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

胡歌深夜被爆領證結婚！

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

12星座「離婚排行榜」大公開

楊小黎曬舊照驚見「港台16男神」

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面