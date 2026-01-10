超夯「寫作練習簿」再推續集　《712件可寫的事》10分鐘鍛鍊靈感

▲暢銷寫作練習簿再推續集，總共712個題目，讓寫作者鍛鍊靈感。（圖／視覺中國CFP）

美國舊金山寫作社曾推出超暢銷寫作練習簿《642件可寫的事》，如今再推續集《712件可寫的事》，由56位寫作者貢獻巧思，推出712道充滿創意的題目，每次只要寫10分鐘左右，鍛鍊靈感、突破創作瓶頸，繁體中文版由大塊文化出版。

出版社提到，在任何事都藉助AI輔助的時代，要重獲手腦並用的協調狀態並不容易，因此藉由奇特主題的刺激，能打通創意思路的奇經八脈，幫寫作者轉換思考角度，無論是突破創作瓶頸、滋潤枯竭的靈感、回歸自我，都有神奇效果。

《642件可寫的事》在2012年問世，當時只要是美國賣書的地方，都可以看到這一系列筆記書，不僅是炙手可熱的個人寫作練習簿，更是熱門禮品。

如今續集《712件可寫的事》題目更大膽、更挑戰極限，從「羅列童年捉迷藏的祕密藏身地點」、「描述睡著的感官過程」、「創造讓人印象深刻的人物」、「幸運餅乾內的特殊籤文」、「不同電影混搭的劇本」，激發更多的創意火花。

「舊金山寫作社」提到，繼《642件可寫的事》之後，發現大家需要更多的寫作提示，讓大家在5到15分鐘之內書寫完畢，因此續集《712件可寫的事》收錄的題目，更符合這項需求，也不缺乏好玩的元素，讀者只要隨意翻開一頁，就能提筆寫作，每次只要寫5-15分鐘，刺激創意和靈感湧出。

★情境寫作題目範例：

・你在寵物公園遛狗時，一位非常有魅力的狗主人向你走來。你們聊完天後，約好隔天要去海邊約會。你們倆帶著毛小孩到海灘碰面，結果牠們合不來。



・描寫某個角色意識到自己被騙的場景。



・他拆開了一份非常傷人、極度不妥的禮物（可能會結束一段友誼）



・你是第一個降落在外星球的人類。你看到了什麼？你想問外星人的第一件事是什麼？



・寫一首關於你的內衣褲的俳句。



・在不填入天空或水的情況下，將以下的句子寫六遍：「像＿＿＿＿一樣藍。」

★出版社分享《712件可寫的事》特色：

● 由56位寫作者設計的寫作提示集

本書收錄來自「舊金山寫作社」56位專業寫作者所設計的712則寫作題目，每一則都是可直接動筆的引導，而非理論說明。題目多以情境、角色、假設條件或具體指令呈現，讓讀者不需思考「要寫什麼」，只需回應題目本身。

● 手腦並用書寫

回歸手腦並用的書寫，暫時遠離網路、手機、社群制約，過程中不需要網路、裝置或搜尋資料，適合在短時間內進行專注書寫。



● 題目設計偏向「打破慣性思考」

書中的題目多半不是抒情式書寫，而是透過戲劇化設定、反轉視角或略帶荒謬感的提示，引導讀者跳脫日常敘事方式，嘗試不同角度與敘事位置。

● 書寫形式高度自由

書中版面設計並不統一，有單一題目整頁書寫，也有一頁分為2至4格的小題組。讀者可以選擇以短句、段落、清單，甚至圖像或塗鴉方式作答，不受字數與形式限制。

● 強調文字轉化思考的過程

書寫過程並非追求完成一篇作品，而是透過文字，將腦中尚未成形的想法轉化為可被看見的內容。這種「從文字到畫面」的過程，會因個人閱讀與理解方式不同，而產生差異。

● 作為個人使用的書寫紀錄本

可被視為一本結構化的個人筆記或日記工具，使用者可依自身狀態挑選題目書寫，不必按順序完成，也不以完成整本為目標。

● 透過角色與情境書寫進行自我觀察

許多題目要求讀者暫時站在不同角色、時間點或假設情境中書寫，過程中能間接看見自己對某些經驗、價值或記憶的反應，適合用於自我探索或長期書寫練習。