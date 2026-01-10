　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

華堡餐現省62元！速食店周末限定優惠　烤雞66折起

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲速食店推周末限定優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食店周末推出優惠，漢堡王今、明2天華堡套餐特價169元，現省62元；德州美墨炸雞則是波浪薯條買1送1，再抽RAIN演唱會門票。另外，21風味館品牌日有6大優惠，66折起。

▲▼21風味館。（圖／業者提供）

▲21風味館品牌日享6大限定優惠。

●漢堡王
漢堡王今、明2天迎來「華堡日」，可享華堡套餐特價169元，內含皇家華堡+小薯+中飲，原價231元現省62元，各門市售完為止。機場店、科技廠店、兒童樂園店不適用。

●德州美墨炸雞
德州美墨炸雞今日祭出「波浪薯條買1送1」，各門市售完為止；加碼抽《2026 RAIN亞洲巡迴演唱會：安可-台北場》演唱會門票，凡於門市消費滿1000元即享1次抽獎資格，且直接在門市抽獎，天母店預計抽出6位、京站店4位、南山店3位、Dream Plaza店2位，抽完為止。

●21風味館（21PLUS）
21風味館1月11日「品牌日」推6大限定優惠66折起，包括「21香草烤雞特價369元」，現省161元，還有「21香草烤半雞特價189元」、「香草烤雞腿特價89元」、「2隻香草烤雞腿特價170元」、「香脆炸雞桶5入特價288元」、「2塊香脆炸雞特價115元」。21TOGO、外送平台不適用。

