什麼人會「每周去一次好市多？」　網點名1類人：未必每次消費

網搜小組／曾筠淇報導

許多台灣家庭習慣前往美式賣場好市多（Costco）採購大份量商品，不過是否會每周就去一次？一名網友指出，他們夫妻檔一開始每月造訪，但後來發現份量實在太大，且比價後覺得沒有特別便宜，所以後來只有需要買特定商品才會去，每周都去好市多報到的，都是什麼人？貼文曝光後，引起討論。

每月採購太花錢？他納悶：誰每周報到

這名網友在PTT上，以「每周去好市多的都是什麼人？」為標題發文，提到自己與妻子一開始大約一個月會去一次好市多，但因為商品份量大，所以大容量的冰箱常因此被塞滿。

原PO也提到，他後來仔細比價後發現，其實好市多並非所有商品都有佔到價格優勢，有時量販店反而更便宜。因此，他們現在改變了購物策略，只會在需要購買特定商品時，才會前往採買，簡單來說，就是要「開趴」才會到好市多，平時需求靠附近量販店就已足夠。

誰會每週去逛好市多？

原PO對於那些每周固定前往報到的顧客群體感到十分好奇，因此列出幾種他觀察到的「可能人選」，是喜歡試吃的人嗎？喜歡吃好市多壽司的人？想一直吃好市多烤雞、沙拉和火鍋的人？大家庭？覺得去好市多等於過上美式生活的人？歡迎大家補充。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「固定採購的就鮮奶、雞肉、魚肉、蝦、餅乾、衛生紙、洗衣精，跟著每周優惠跑」、「只買特價品，牛奶、牛肉、衛生紙」、「如果家裡多一點人，認真煮飯甚至帶便當的話可以吧」、「能去好市多消費的人，本質上是擁有充裕現金流並能負擔固定會員費的群體」、「去加油啊，超便宜」。

也有網友表示，「騎腳踏車不用10分鐘就到了，買水果跟牛奶」、「住附近的居民」、「家住附近，當全聯逛不行嗎」、「住附近當逛賣場的人，未必每次消費」、「住附近的有錢人」、「住附近的人」、「住很近的人」、「啊就住隔壁啊」、「我啊，我就住對面，每周去散步的」、「住得近、家裡地方大、有大冰箱、人口夠多的家庭」。