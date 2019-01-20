紙盤一片白！她點「4樣素菜」直逼百元　網驚：是開在沙漠？

▲這樣90元你敢信... 。（圖／番攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

最近常有民眾曬出自己買到的超佛心自助餐，整個便當塞滿滿，加上雙主菜都不用花到100元。不過這位網友卻超辛酸，只見她盤中只有4道素菜，盤上一大格是空的，這樣竟要價90元，讓她大呼好空虛。網友見狀也都表示太誇張，「盤子就50了」、「五色菜飯還比較便宜」。

一位網友在臉書「爆怨公社」中表示，她在自助餐點了4樣菜，沒有白飯也沒有肉類，竟然要價90元，讓她心痛表示「好空虛」。只見圖中的紙盤上裝著花椰菜、菠菜等綠色蔬菜，還有一格是番茄炒蛋，裡面僅有兩瓣番茄；另外一格則是空的，沒有白飯或是雞腿、排骨等主食。

貼文一出，網友都表示太扯，「乾脆吃泡麵算了」、「五色菜飯還比較便宜」、「詐騙集團？這個加上飯，賣不超過40」、「用搶的比較快」、「90 我可以買雞腿便當跟飲料」、「盤子就50了」、「這家店是開在沙漠裡嗎？物價超貴」。

還有人試算每樣菜的價格，如果番茄蛋比較貴一點算30元，其它菜都算20，還是覺得不太合理，畢竟份量不多。另外，也有網友質疑原PO是否聽錯價錢，或者其實是店家算錯了，都不敢相信這樣的價錢竟然還能存在。

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