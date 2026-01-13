對決柯志恩！賴瑞隆曝2人最大不同：我一直跟高雄在一起

記者賴文萱／高雄報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，民進黨昨日率先進行高雄市初選民調，今（13日）公布民調結果，由賴瑞隆以極小差距出線，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。賴瑞隆今受訪時被問及與柯志恩最大不同，是他一直跟高雄在一起，且不只參與其中，還有政績、也有成績。

▲立委賴瑞隆初選勝出。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆得知出線消息後出面受訪，他表示，第一時間有跟總統說了這樣的狀況，未來他一樣會全力以赴，來爭取各方支持，高雄的進步發展需要中央的大力支持，未來一樣會爭取包括賴總統、 卓院長、蕭副總統、包括中央的各級部會來支持高雄。

提到未來將與國民黨高雄市長參選人柯志恩對決，賴瑞隆說，他過去的時間有十年在市府擔任局處首長，歷經了建設局、 觀光局主秘、新聞局長、 海洋局長，包括黃色小鴨， 包括五月天演唱會經濟、城市行銷，對所有的市政府都非常的嫻熟。

▲立委賴瑞隆初選勝出。（圖／記者賴文萱攝）

他也提到，在立委的期間， 他得到19次公督盟優秀立委，並為高雄爭取了六千億的建設經費，他高雄的市政非常的嫻熟，這就是他跟柯志恩最大的不同點，並強調，「我一直跟高雄在一起， 我不只參與其中，而且我有政績， 有成績，跟高雄市民一起同步前進。」

賴瑞隆說，他相信今天能夠順利過關之後，他立即能夠馬上來跟所有的市民、跟所有的市政團隊一起努力，他會用最短的時間立即上手，立即跟市政、 市民團隊一起來加油，這也是他最大的優勢，對市政的嫻熟，對高雄的嫻熟，還有對高雄的熱愛。

賴瑞隆喊話，他相信他能夠完成這樣的一個任務，守住高雄的發展， 守住高雄的未來。 而他第一時間也已經跟三位戰友致電感謝，同時今天也得到他們的祝福了。後續除了會跟陳其邁市長及三位對手持續的請益，跟他們溝通，他們競選過程中提出很多很好的政見政策，也都會來納入到他的未來的規劃藍圖裡面。

賴瑞隆重申，包括陳其邁市長，包括過去陳菊市長很好的一些政績政策，我們都一起來做，「高雄，是延續進步的一個過程，從過去的二三十年來努力的過程，我們要延續這樣的光榮，會在大家打下了基礎上持續來前進。」

後續會跟三位同志，跟所有的立委、議員及里長共同努力，結合更多的力量，大家一起努力讓高雄更進步更好。