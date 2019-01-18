人妻超狂復仇！他沒洗碗　上班一開便當「20顆檳榔配白飯」嚇傻…苦吞

▲這「檳榔」真的很營養，其實真面目是球芽甘藍。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「突然覺得其實這種便當挺營養的！」一名人妻原本想煮咖哩飯讓老公上班時帶去公司吃，卻發現水槽裡的碗都沒有洗，他煮咖哩大餐的念頭瞬間砍光，直接煮一盤超苦的「球芽甘藍」當配菜；雖然是要懲罰老公，但她心軟加上甜甜的蜂蜜來調味，瞬間閃翻眾人，但便當恐怖外型讓許多網友崩潰說「明明是檳榔！」

從女網友PO在「爆怨公社」照片可見，玻璃微波盒右邊裝了滿滿的香噴白飯，左手邊則是裝有滿滿的「球芽甘藍」，約略有20顆超營養豐盛，但只有單一菜色，沒有其他肉類與配菜。

▲家事不僅是妻子的責任，丈夫也要一起幫忙。示意圖，與本文無關。（圖／取自pxhere）

她也在貼文上寫道，其實本來要煮咖哩，要給辛苦上班的老公帶去公司吃的，但一進廚房就看到水槽裡有滿滿的髒碗沒洗，突然覺得這只有球芽甘藍的便當挺營養的。

雖然說是報復，但原PO把會吃起來苦苦的球芽甘藍在烹煮時，先加上蜂蜜來調味，超級放閃愛護丈夫；她透露，球芽甘藍便當好吃、營養又可愛，三個願望一次滿足，加一點蜂蜜或是用烤的就不會苦了，這超好吃的呀，而且貴森森。」

▲與外面超油膩便當相比，原PO的便當雖然只有單一配菜，但是超健康的。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

人妻超強報復，讓網友紛紛留言笑說，「好深的怨念0.0」、「這個便當我不行」、「這我老公可能翻臉，他的人生不能沒有肉」、「老公：老婆 你還是給我兩百吃外面好了」、「是我的話晚上回家會對老婆好一點，期望明天的便當能比今日更好」、「這樣很幸福了...我不會出賣我夫人連燒開水都不會...連我最愛的荷包蛋似乎都不會，我只能自己下廚當黃臉公...X！」。

不過球芽甘藍外型長得太特殊，讓許多網友認錯說，「高麗菜心感覺很好吃」、「高麗菜心很好吃的說」、「X......乍看之下我還以為檳榔」、「靠腰以為是檳榔」、「這檳榔是不是漂白過頭了（誤）」、「 剛剛以為是檳榔...」、「我以為是醃的黃瓜」、「第一眼我看成芭樂」。

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