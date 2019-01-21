換比基尼拍攻頂美照原因曝光！　登山女4年穿97套攀百岳

▲吳女穿比基尼登頂拍照，是因為和朋友打賭輸了。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

突發中心／綜合報導

「比基尼登山客」之稱的吳姓女子因為墜谷意外受到各界正反意見評論，相當喜歡山的她常在臉書PO出各種美照，至於為何會選擇穿比基尼登頂拍照，其實是因為先前與朋友打賭輸了，4年來至少已經換過97套。

被稱為「G哥」的吳女11日獨自從南投縣東浦入山，原本計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，並預計在24日自郡大林道下山，沒想到就在接近行程尾聲的時候（19日）不小心失足墜落20公尺深的山谷，由於下半身動彈不得，上半身也受了傷，只好打電話向楊姓好友求救，再通過對方向南投縣消防局報案。

然而，消防局方面比表示，雖然已經確認吳女的位置座標，也兩度申請空勤直升機協助救援，但因為山區雲霧濃厚、天候狀況不佳，兩次救援行動都宣告折返，目前已派出腳程較快的6名搜救人員分成兩批採陸路搜救，受到天氣和山路險峻影響，最快也得花費兩天才能與她接觸。

這起意外事件曝光後，社會各界除了掀起是否浪費救援資源、爬黑山等爭議，還有人疑惑為何吳女要穿著比基尼在山頂拍照；原來36歲的她曾和朋友打賭，輸了就要這樣做，她依約完成，並在4年內成功挑戰百岳，換過至少97套比基尼，縱使也有山友不認同這樣的作法，她還是堅持做自己，也經常在臉書分享美照，因此打出「比基尼登山客」的名號。

▼▲吳女3週前也曾不小心滑落斷崖數公尺，雙腿都是擦傷和瘀青。

不過，這其實不是吳女第一次失足落崖，3週前她還PO文自曝，12月到山中縱走25天，因為時間太長又沒補給，一度險些斷糧，還不小心在一處斷崖失足滑落數公尺，腿上滿是血痕、瘀青，「我真的算撿回一命，朋友看到我滑落的地方，被卡、卡後再重裝爬回安全的路，爬的時候真的很希望突然天降奇兵解救我，沒抓踏好真的就會重摔落，衛星電話打出去哭10分鐘不是哭假的！」

現在親友們都希望吳女能平安獲救，玉管處副處長林文和指出，意外狀況仍不明，目前以救人為先，等到待救援行動告一段落後會再了解細節，只是她攀爬的路線是從海拔3000多公尺處下切至海拔僅有1000多公尺的郡大林道，失足的盆駒山段整段路程崎嶇難行對於經驗、實力不足的登山客來說是很大的挑戰，一般而言很少會有人申請攀爬此段。

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