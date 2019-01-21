救援隊已進入「求救座標區」！雲層厚、雨勢大...持續找比基尼登山客

地方中心／台中報導

知名「比基尼登山客」吳姓女子Gigi日前到南投獨攀，原預計24日下山，19日卻因失足墜谷，下半身無法動彈，撥打衛星電話向友人求援。南投縣消防局20日採陸空救援，由於天候不佳，空勤直升機3次折返；而地面搜救隊也同時入山搜救，21日中午已經抵達盆駒山。

▲搜救人員持續搜救中。（圖／翻攝臉書）



南投消防局表示，第一梯次搜救人員於10時53分回報已經進入吳女所發出的GPS求救座標區，但搜索無果，由於現場雲層厚，衛星電話訊息無法傳送指揮中心，只能透過玉山氣象站工作人員中繼無線電做引導；而第二梯次搜救人員11時44分則回報，目前位置43K，雨勢過大。目前都尚未發現吳女，搜救人員持續搜索中。

被稱為「G哥」的吳女11日獨自從南投縣東浦入山，原本計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，並預計於24日自郡大林道下山，沒想到在接近行程尾聲的時候墜落20公尺深的山谷，由於下半身動彈不得，上半身也受了傷，趕緊打電話向楊姓好友求救，再通過對方向南投縣消防局報案。目前人尚在搜尋中，家屬親友都希望能快點傳出好消息。

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