比基尼登山客墬谷無生命跡象　登山險緊急救援費最高理賠100萬

▲ 比基尼登山客失足墬谷，地面搜救隊已經啟動救援，21日傳出無生命跡象 。（圖／地方中心翻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今日(21日)「比基尼登山客」吳姓女子，日前從南投八通關入山獨攀，原預計24日下山，豈料19日不慎跌落20米深谷，下半身無法動彈，撥打衛星電話向友人求援，地面搜救隊已入山搜救，但卻傳出吳姓女子已無命跡象的消息。若吳姓女子出發前有投保登山險，保險公司最高可理賠緊急救援費用100萬元，當中包含搜救費、遺體運送費。

在登山界中小有名氣「比基尼登山客」的吳姓女子，日前從南投八通關入山獨攀，原預計24日自郡大林道下山，豈料19日途中行經盆駒山時卻不慎跌落20米深谷，下半身無法動彈，撥打衛星電話向友人求援，地面搜救隊已入山搜救，卻在21日中午傳出找到吳姓女子但已無生命跡象。

目前包括台中市、花蓮縣、南投縣、苗栗縣與屏東縣等縣市，都有要求當登山客在管制區申請入山時，將要求全隊需辦理符合規定的最低金額的登山險。如發生山域事故，登山客將自行全額支付搜救費用。吳姓女子是從南投八通關入山，但因為還未查到其入山許可，無法確認是否有投保登山險。

保險局表示，目前有6家產險公司都推出登山險，包括富邦產、明台產、旺旺友聯、新光產、國泰世紀、新安東京產險。1個人登山也可以投保，投保3天保費約330元左右，當中還包含緊急救援費用100萬元，提醒民眾登山前一定要先投保。

保障範圍可分為「登山事故保險」及「緊急救援費用保險」兩大項。「登山事故保險」主要是承保被保險人參加登山活動遭受登山事故，而致傷殘、死亡，或身體須經醫院或診所治療的費用。

另一項「緊急援救費用保險」，主要承保被保險人因參加登山活動遭受登山事故，所支出的搜尋費用、救護費用及遺體移送費用。目前緊急救援費用限額是100萬元，且「超出預定下山時間24小時以上」搜尋費用就啟動。

若以死殘保額200萬、醫療20萬、緊急救援30萬來說，投保3天登山險保費約330元不等，投保10天保費約1300元；而若死殘保額400萬、醫療40萬、緊急救援100萬來說，投保3天保費約650元不等，投保10天保費約2550元左右。

但保險局特別提醒，目前登山險保障範圍都只限國內的山區，若到海外登山，就不在保障範圍內，登山愛好者要特別注意。

產險業者也提醒民眾，投保前要留意「不保事項」，如故意、犯罪、戰爭等，或是被保險人應申請許可而未經許可，或進入禁止進入區域等時，發生山難被保險人發生的緊急救援費用，產險公司都不予理賠。