　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉獨爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 比基尼失足 。（圖／地方中心翻攝）

▲吳女在盆駒山段不慎失足墜落20多米深谷，目前情況仍然不明。（圖／翻攝臉書、地方中心翻攝）

記者莊智勝／南投報導

在登山界中小有名氣的「比基尼登山客」、暱稱Gigi的吳女日前從南投八通關入山獨攀，預計24日自郡大林道下山，豈料途中行經盆駒山時卻不慎跌落20多米深谷，只好打電話向好友求援。《ETtoday新聞雲》記者致電玉管處副處長林文和，他表示，目前查無吳女登山申請資料，也不清楚她的登山計畫，應是違規「涉嫌爬黑山」，依法可開罰新台幣3000元罰鍰，但現情況以救人為主，但搜救行動告一段落後再行釐清。

吳女（36歲）家住台北，平時熱愛登山，並會在攻頂後卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念，還被譽為是「比基尼登山客」，社群網站中也有創立、經營粉專，在登山界小有名氣。

▲▼比基尼登山客南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

▲熱愛登山的吳女，在攻頂後會換上比基尼拍照留念。（圖／翻攝臉書）

據悉，吳女計畫獨自入山縱走13天，自11日從南投縣八通關上山，預計將經過盆駒山、無雙社，並於24日從郡大林道下山；豈料19日吳女發生意外，透過衛星電話向楊姓好友求救，表示自己在盆駒山附近失足，跌落20多米深的山谷，下半身動彈不得、上半身也有多處受傷，其餘傷勢仍然不明。

南投縣消防局獲報後，2度申請空勤直升機協助救援，但卻因天候狀況惡劣，2次出勤都只得折返，最後只好派遣腳程較快的警消1名、山搜義消2名入山搜救，按吳女提供的登山計畫「反向搜救」，自郡大林道登山口入山，預計最快需2天可抵吳女墜谷位置。

對此，記者實際去電詢問玉管處，副處長林文和受訪時指出，接獲吳女墜谷通報的當下已請相關同仁調閱資料，但卻查無吳女入山申請，對於她的登山計畫亦一無所悉，涉嫌違規「爬黑山」，依《國家公園管理法》可開罰新台幣3000元罰鍰。

林文和指出，林女獨攀的路線，從馬博橫斷、盆駒山、南三段等處相當險峻，該處甚至沒有明顯的登山步道，幾乎只能循著依稀可辨的獸徑緩步前行，在天候、視線不佳的狀況下十分凶險，並非是尋常山友能夠挑戰的路線，一般來說也鮮少會有遊客申請攀爬該段路徑。

林文和解釋，林女的登山路線自東浦入山開始就已是國家公園範圍，依法需要向警政單位申請入山許可證，當天申請即可當天核准發放；另依規還得向玉管處申請「入園許可證」，由於審核需要時間，必須提早1個月前申請，而目前查閱2者皆無吳女申請資料；雖然吳女未經申請入山，但現發生意外狀況仍不明，只能待搜救行動告一段落後，再行了解細節。

▲▼比基尼登山客南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

▲吳女此次獨攀「涉爬黑山」，依法可開罰新台幣3000元罰鍰。（圖／翻攝臉書）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
獨／妥瑞兒遭霸凌！「幹幹叫」模仿音檔曝光喊告　惡網友嗆：等你
墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒
即／空姐遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了

關鍵字：玉管處,比基尼,登山客,深谷,墜谷,盆駒山

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／彰化透天厝火警竄濃煙 　一家3口嗆傷送醫

墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉獨爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒路

恆春遊覽車駕駛恍神追撞　2自小客車5人受傷

蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

快訊／北市女民眾情緒激動　松高對面欲跳樓　警消順利拉下

2歲女童「嫩臉遭抓咬」　園長竟私下帶男童到家道歉

臉書被留言「小王」氣炸　撂人登門噴漆撒冥紙挨告

嘉義鹿草資回收場大火　燃燒面積250平方公尺

影／「比基尼登山客」南投獨攀墜20米山谷　下半身無法動彈

「讓他起色心才能破劫」　噁男騙3少女裸照又拐手淫、口交

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

影／彰化透天厝火警竄濃煙 　一家3口嗆傷送醫

墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉獨爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒路

恆春遊覽車駕駛恍神追撞　2自小客車5人受傷

蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

快訊／北市女民眾情緒激動　松高對面欲跳樓　警消順利拉下

2歲女童「嫩臉遭抓咬」　園長竟私下帶男童到家道歉

臉書被留言「小王」氣炸　撂人登門噴漆撒冥紙挨告

嘉義鹿草資回收場大火　燃燒面積250平方公尺

影／「比基尼登山客」南投獨攀墜20米山谷　下半身無法動彈

「讓他起色心才能破劫」　噁男騙3少女裸照又拐手淫、口交

Skoda搶攻小型休旅級距　神祕新車預告3月日內瓦車展亮相

吳尊5歲帥兒Max「解鎖新髮型」　撩開瀏海「想吻我嗎」網友全瘋了！

濟南6口滅門案　警：35歲憂鬱男「先殺父母妻兒」再跳樓

林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

婚後想白頭偕老有多難？從「3對夫妻」看結婚下場

高中木聯／陳柏毓9局完封勝　鍾瀚霖7局無安打比賽

A.R.M.Y們準備衝一波！BT21與Reebok推出三款可愛度破表的聯名鞋

換裝有源相控陣火控雷達　升級版殲-15現身將上002航母

SBL／陳文宏、余純安變身搶分奇兵　金酒賞璞園4連敗

社會熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高..

澎湖父母留2娃看家起火　救人高..

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消..

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲..

彰化路人轉頭1秒被撞飛亡　23..

小孩還在家　惡男闖廁所性侵外傭

「比基尼登山客」南投獨攀墜20..

即／新北逆子掐死母親！警破門見..

即／中國附醫驚傳墜樓！厭世男跳..

地下匯兌車手疑私吞款項　私刑影..

辣妹喝太嗨割傷手　「我有在拍戲..

即／女嬰猝死　4男1600顆蛋..

23歲女嗑藥嗨4天　完事後抽搐..

人夫偷情逾300次　跑遍全台摩..

更多熱門

相關新聞

「比基尼登山客」南投獨攀墜20米山谷

知名「比基尼登山客」吳姓女子日前到南投獨攀13日，原預計24日下山，19日卻因失足墜谷，下半身無法動彈，打衛星電話向友人求援。南投縣消防局20日採陸空救援，由於天候不佳，直升機只能折返，地面搜救隊則前往，最快21日上午可抵達。

優勝美地「谷底雙屍」驗屍報告出爐！

汐止穿山甲貨車上求救　平安野放

登聖母山莊昏迷　林男送醫不治

聖母山莊登山客休克　警消救援

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

秦嵐「未修圖」長這樣！陸網嘆：果然37歲

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

更多

最夯影音

更多

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面