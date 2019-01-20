墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉獨爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒路

▲吳女在盆駒山段不慎失足墜落20多米深谷，目前情況仍然不明。（圖／翻攝臉書、地方中心翻攝）

記者莊智勝／南投報導

在登山界中小有名氣的「比基尼登山客」、暱稱Gigi的吳女日前從南投八通關入山獨攀，預計24日自郡大林道下山，豈料途中行經盆駒山時卻不慎跌落20多米深谷，只好打電話向好友求援。《ETtoday新聞雲》記者致電玉管處副處長林文和，他表示，目前查無吳女登山申請資料，也不清楚她的登山計畫，應是違規「涉嫌爬黑山」，依法可開罰新台幣3000元罰鍰，但現情況以救人為主，但搜救行動告一段落後再行釐清。

吳女（36歲）家住台北，平時熱愛登山，並會在攻頂後卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念，還被譽為是「比基尼登山客」，社群網站中也有創立、經營粉專，在登山界小有名氣。

▲熱愛登山的吳女，在攻頂後會換上比基尼拍照留念。（圖／翻攝臉書）

據悉，吳女計畫獨自入山縱走13天，自11日從南投縣八通關上山，預計將經過盆駒山、無雙社，並於24日從郡大林道下山；豈料19日吳女發生意外，透過衛星電話向楊姓好友求救，表示自己在盆駒山附近失足，跌落20多米深的山谷，下半身動彈不得、上半身也有多處受傷，其餘傷勢仍然不明。

南投縣消防局獲報後，2度申請空勤直升機協助救援，但卻因天候狀況惡劣，2次出勤都只得折返，最後只好派遣腳程較快的警消1名、山搜義消2名入山搜救，按吳女提供的登山計畫「反向搜救」，自郡大林道登山口入山，預計最快需2天可抵吳女墜谷位置。

對此，記者實際去電詢問玉管處，副處長林文和受訪時指出，接獲吳女墜谷通報的當下已請相關同仁調閱資料，但卻查無吳女入山申請，對於她的登山計畫亦一無所悉，涉嫌違規「爬黑山」，依《國家公園管理法》可開罰新台幣3000元罰鍰。

林文和指出，林女獨攀的路線，從馬博橫斷、盆駒山、南三段等處相當險峻，該處甚至沒有明顯的登山步道，幾乎只能循著依稀可辨的獸徑緩步前行，在天候、視線不佳的狀況下十分凶險，並非是尋常山友能夠挑戰的路線，一般來說也鮮少會有遊客申請攀爬該段路徑。

林文和解釋，林女的登山路線自東浦入山開始就已是國家公園範圍，依法需要向警政單位申請入山許可證，當天申請即可當天核准發放；另依規還得向玉管處申請「入園許可證」，由於審核需要時間，必須提早1個月前申請，而目前查閱2者皆無吳女申請資料；雖然吳女未經申請入山，但現發生意外狀況仍不明，只能待搜救行動告一段落後，再行了解細節。

▲吳女此次獨攀「涉爬黑山」，依法可開罰新台幣3000元罰鍰。（圖／翻攝臉書）