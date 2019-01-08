林子偉扮霹靂小組帥氣現身南港高工　擔任新年度反毒大使



▲旅美球員林子偉（左五5）擔任2019年的警政公益反毒大使，特別錄製影片讓民眾了解毒品的可怕。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／台北報導

效力於美國職棒波士頓紅襪隊的旅美好手林子偉，受刑事警察局邀請，公益擔任2019年度的「反毒大使代言人」，在8日下午現身北市南港高工；為了宣導反毒政策，特別錄製一段影片給廣大球迷。

這次的反毒宣導活動主題「No Drugs on My Way」巧妙融合了林子偉「My Way」走出自己的路和反毒議題，呼籲大家在人生的道路上遠離毒品，活動現場首映林子偉所錄製的反毒宣導影片。

影片中林子偉提到：「如果不想要停留在原地、想要變得更好、更進步，就要不害怕失敗，從失敗的壓力中學習才會成長。」其實是林子偉在小聯盟中磨了5年的切身感受，以自我面臨壓力時就以其他運動的方式去排解或者是看書，期勉青少年應選擇正確的方式紓壓，千萬不要碰毒品。

林子偉8日參與刑事警察局所舉辦的反毒宣導活動，穿著一身帥氣的霹靂小組戰鬥服，驚喜現身南港高工，與該校棒球校隊組成「My Way隊」，PK刑事警察局局長蔡蒼柏所率刑事幹員組成的「刑事伯隊」，共同打倒由新興毒品圖片製成的棒球九宮格。

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