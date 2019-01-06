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就多一個「e」！歹徒詭仿冒客戶電郵　鞋品業務不察匯數十萬慘GG

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▲刑事局6日發佈詐騙預警，歹徒會竄改仿冒客戶電郵，造成企業受損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局6日發佈詐騙預警，歹徒會竄改仿冒客戶電郵，造成企業財損。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

差一個字差很多！台中某間鞋品貿易公司日前遭詐騙集團鎖定，駭客入侵該公司電子郵件系統，仿照客戶電郵設定一個僅比真實客戶電子郵件多一個英文字母e的電子郵件，歹徒藉此誆騙該公司業務更改交易匯款地址，該鞋品公司業務沒看仔細，真的配合對方匯出數十萬元貨款，雖然事後會計發現報案，但這筆錢恐怕很難追得回來！

根據刑事局表示：台中市某鞋品貿易公司一名林姓業務日前遭詐騙集團鎖定，警方研判歹徒可能已滲透該公司電子郵件系統，掌握林姓業務與Art******公司業務有一筆應付款項，歹徒仿照A公司業務的電子郵件帳號設立名稱相似的「xxxxxdeaixx@163.com」假帳號發信給臺灣林姓業務。

詐騙集團謊稱原帳戶因稅務問題整併中，要求變更匯款帳戶至瑞典北歐斯安銀行之境外帳戶，林姓業務看在與該公司以往交易順利合作愉快，與詐騙集團核對新的帳戶資料正確。

被害業務不疑有他，便以傳真銀行方式匯出台幣數十萬元。不料幾天候真的客戶公司通知並未收到匯款，林姓業務連忙檢查當初聯繫電子郵件，發現假帳號竟多了1個e字母才知道被詐騙。一個英文字母「e」字之差，就讓該公司痛失數十萬餘元，雖然該業務以往邦公司爭取不少訂單，但僅因為歹徒用仿冒電子郵件方式，讓他承擔了好幾十萬的業務損失。

警方指出，詐騙集團部分成員有資安背景，可能破解密碼直接駭入公司的電子郵件系統，假冒真正的郵件帳號發信，若匯款者疏於向對方進行電話或再三確認，很容易因此受騙。

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關鍵字：刑事局,鞋品貿易商,仿冒電郵,詐騙

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