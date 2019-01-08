3種情況連銀行警方都難防詐騙集團　得靠自己謹慎閃禍

▲刑事局反詐騙宣導片搞「穿越劇」，林逸欣扮特勤女警。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

民眾在銀行辦理保費轉帳、匯款或是約定帳戶自動扣款繳房貸等，通常銀行一定會確認帳戶本人身分或是委託代理人等作業程序，只是特別有3種情況也難防詐騙集團趁隙而入，光靠警方及行員防堵有限，建議民眾支付大筆款項與不明人士時，須多加與親友及相關單位查詢，避免受騙。

金融消費評議中心與刑事局反詐騙165專線皆提醒民眾，辦理銀行帳戶開戶、存提款等相關文件、證明及印鑑章等，須多加妥善保存勿隨意交付他人使用，避免遭詐騙集團冒用帳戶。

而銀行行員依據金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則第3、5條，會要求匯款人出示身分證明文件，並核對匯款人之身分與匯款申請書填寫之資料相符。但有下列3種情形是無須出示身分證明文件，也是詐騙集團議趁隙而入的機會，請民眾多加留意，避免親友受騙也難以獲得銀行行員、警方的關懷防堵。

▼麻豆分局提醒民眾，接到疑似詐騙電話時，要報警處理，可撥打165警政署反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線。（圖／警方提供）

一、匯款人如為本人，且為該金融機構認識之客戶，並在該金融機構留有身分資料紀錄者，得免出示身分證明文件，該金融機構可依據留存之身分紀錄，核對匯款申請書填寫之資料。

二、 如為代理人辦理者，僅需核對代理人身分。該代理人如為該金融機構認識之客戶，且在該金融機構留有身分資料紀錄者，得免出示身分證明文件，該金融機構可依據留存之身分紀錄，核對匯款申請書填寫之資料。

三、就是銀行設立印鑑卡之目的，主要作為將來提領存款之憑證，為社會大眾都知道的常識。所以如果民眾將自己銀行印鑑章交付於他人，而他人將之用於定期存款解約、提領存款或辦理匯款轉帳者，銀行行員也很容易因此判定其確實有代理權，也就難防詐騙集團趁隙而入。

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▼台南市新營警分局中山路派出所，派員到銀行進行反詐騙宣導。（圖／警方提供）