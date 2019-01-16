獨／網路造謠「有豬瘟」農委會要警究辦　引「自廢武功」爭議　

▲有網友日前在臉書造謠桃園遭非洲豬瘟入侵，農委會強調依法提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

正當蔡英文總統宣布把防疫豬瘟提升為「國安層級」全台行政機關努力拚防疫，居然有不肖民眾利用臉書散布假消息，聲稱「桃園已經有豬瘟了、警告朋友們不要買出肉吃，所有的食品和豬有關係的都不要去吃，傷身體划不來」，甚至發文暗指蔡總統施政無能，有民眾發現向農委會和警方檢舉。農委會15日下午在臉書上嚴正澄清「國內並無疫情、請安心享用國產豬肉」，並譴責該網友造謠擾亂防疫工作，製造社會恐慌，已向台北市中正二分局提告。

對此警方不敢大意，包含農委會提告地點中正二分局、還有網民造謠的桃園市警察局共組專案小組，目前已針對這名造謠的女網友進行調查。雖然農委會聲明昨天提告，但台北市警方查緝上卻引發防疫法規和一般刑法、法律權責歸屬問題。

▲有網友日前在臉書造謠桃園遭非洲豬瘟入侵，警方已鎖定發文者身分。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警局知情人員私下表示，根據《動物傳染病防治條例》第43條第三項規定「散布有關動物傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息。」將可處新台幣5萬元以上1百萬元以下罰鍰。雖然農委會昨天聲明已提告，但卻引發北市警基層譁然。

北市警局知情人士透露：因《動物傳染病防治條例》主管機關是農委會和縣市政府衛生主管機關，警方並無權主動發動偵查，若警方以社維法、刑法散布謠言擾亂社會秩序等方面偵查，又恐侵害「特別法」優於「普通法」的法律基本原則。

據了解，目前台北市警方傾向先協助農委會追查發文者真實身分，然後再將資料轉給農委會，讓農委會依《動物傳染病防治條例》相關罰則依法開罰，這樣才不至紊亂政府機關的防疫主體權。

北市警方私下透露：目前經警方深入追查，鎖定這名亂發散布「桃園已經有豬瘟」的女性網友家住新北市，曾擔任新北某藍營立委後援會成員，經常出席選舉活動熱衷政治，警方傾向將這名散播謠言者詳細資料函請農委會、建請農委會依法裁處開罰。

但農委會今天下午卻要求警察依《動物傳染病防治條例》究辦。對此警界相當錯愕，並引發基層反彈。有網友也反映，日前花蓮也有網友造謠：「花蓮縣爆發疑似豬隻，感染來自中國傳染非洲豬瘟，集體暴斃死亡後，被養豬戶隨意丟棄在偏僻排水河邊」，質疑農委會迄今除揚言追究外，針對這些網路謠言有甚麼具體開罰成果？

警方無奈表示，《動物傳染病防治條例》相關條例主管機關和裁罰單位都是農委會和各地政府衛生主管機關，農委會事事推給警察處理，自廢本身防疫武功，也讓原本就業務壓力相當大的警察機關疲於奔命。