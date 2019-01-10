貴婦奈奈有居留證也沒用　他在加拿大躲9年還是被抓回台灣



▲貴婦奈奈蘇陳端與丈夫黃博健，5日傳出已經入境加拿大。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

記者柳名耕／台北報導

資深網紅貴婦奈奈蘇陳端日前與丈夫、公公捲款逃往美國，在5日時傳出3人在入境加拿大時遭邊境服務局攔下，在出示「永久居留證」後如願入境，由於2國並沒有司法互助，增添了遣返貴婦奈奈等人的難度，但實際上近年來台灣已經有2個自加拿大遣返通緝犯的案例。

據了解，移民署駐加拿大工作組在5日接獲「邊境服務局」通報，指出持有永久居留證的台灣人要從邊境進入加拿大，確認身份後就讓他們入境，不過查證後發現竟是貴婦奈奈蘇陳端、丈夫黃博健以及公公等人。

幾人在邊境服務局提出「難民申請」，10日上午將進行了第二次的訊問，移民署得知貴婦奈奈等人難民申請後，趕緊通知台灣刑事局翻譯英文版的通緝書，並由移民署駐加拿大工作組交給邊境服務局。

但有消息人士指出，加拿大的難民庇護系統的申請人數其實已經遠超處理的比例，很多人拖了好幾年也不會通過，卻又再次申請，以拖延滯留在加拿大的時間。

不過有加拿大的「永久居留證」並非萬能的護身符；在2001年時1名砂石場的負責人湯清池，因涉嫌竊佔河川地遭地檢署起訴，不過事後卻棄保前往加拿大藏匿。

▼調查局在2018年1月，從加拿大遣返毒品通緝犯張敬瑜回台。（圖／記者柳名耕翻攝）



一直到2004年，湯清池前往移民署駐溫哥華辦事處申請入出國證明書時，被發現是棄保潛逃的通緝犯，移民署官員將通緝資料提供給加拿大官方，雙方在移民法庭上纏訟了6年，加拿大才註銷湯清池的永久居留證，移民署與調查局終於在2010年成功將其遣返回台。

除了湯清池外，另名毒品通緝犯張敬瑜因在國外將藏有大麻的包裹走私回台灣，台灣的同夥雖然落網但是張嫌卻從溫哥華出境後下落不明，一直到2018年1月調查局才循線在加拿大卑詩省逮補張嫌才押解返台歸案。

由於調查局在加拿大駐有2名法務秘書，與加拿大的相關單位常有往來，但警方目前在加國並沒有派駐警務秘書的名額，2名通緝犯都是由調查局協助遣返，返台後再由刑事局押解至地檢署歸案。

【相關新聞】

快訊／貴婦奈奈1家3口入境加拿大！ 加警攔下又放人走

中加過去10年「零引渡」 緝捕貴婦奈奈機會渺茫

影／「貴婦奈奈1家5口」入境加拿大！ 移民署跨國飛傳通緝書抓人