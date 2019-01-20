老婆殘酷2選1「跟前女友OO才能救我」　機智尪神解...妻秒來電！網友全跪

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

許多夫妻、情侶老是走「相愛相殺」的路線，喜歡出難題考倒另一半，但不乏聰慧之人化解一次次危難。就有人妻私訊要老公殘酷2選1，說是他得和前任做愛，才能換回她的性命；面對進退兩難的題目，丈夫機智妙答讓眾人心服口服，不禁豎起大拇指狂讚，「這回答很可以。」

人夫在「爆廢公社」po出對話截圖，無奈表示「我老婆也開始問那些又7又8的問題，網路真是害人不淺！」只見妻子下午突然傳Line問說，「如果我快死了，你要跟你的前女友打X才能救我，你會怎樣？」

▲根本地獄大考驗。（圖／翻攝自爆廢公社）

明知山有虎，但不得不向虎山行，人夫在13分鐘後回說，「打阿，我前女友是我現在的老婆，妳天天快死了都沒問題！」看到這個回答，老婆立刻打來，還講了足足26秒。不少眼尖鄉民發現，不禁笑問「好奇那26秒發生了什麼」、「求那26秒音檔」；而原po害羞地說，「嘿嘿，甜蜜蜜。」

對於這機智神回，網友們紛紛大讚，「這答案厲害」、「高手就是不一樣」、「叮咚叮咚 選你正解」、「樓主求生欲很強」、「回答的很棒，學起來」、「給你一個respect」。





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