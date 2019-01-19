遙控器太複雜！他自製阿嬤專用的「木乃伊款」　萬人大讚：聰明又貼心

▲阿嬤不會用遙控器，他用膠布特製阿嬤專用的「木乃伊款」 。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

電視遙控器的按鍵非常複雜，對視力不好的老人家來說更是一大挑戰。一名網友的阿嬤不太會用遙控器，但晚輩們又不能隨時在一旁幫忙，於是他靈機一動把遙控器的按鈕都用白色膠布包起來，只留下開關電源鍵以及調整大小聲和上下頻道的按鍵，讓遙控器的操作瞬間變超簡單。

這名網友在臉書「爆笑公社」社團中曬出他的傑作，只見2支遙控器被白色膠布纏繞得像木乃伊一樣，乍看之下可能會以為是壞掉或是接觸不良，用膠布補救，事實上這是他孝順阿嬤的方式。

他把遙控器複雜的按鍵都貼起來，只留下電源鍵、音量大小鍵和上下頻道切換鍵，這幾個功能鍵是阿嬤平常最常用的，也是最好理解的幾個按鈕，如此一來，阿嬤就不用理會其他按鍵，使用遙控器也變得非常簡單。

網友們看到他創意十足的解決方式紛紛直呼太聰明了，「由繁入簡，這設計很洗鍊」、「真貼心」、「這個方法好耶！我怎麼從來沒想過」、「我也會了～回家處理一下」、「臺灣的電視遙控器神難相處」、「可愛又貼心」、「原來還有這招」、「這真的不錯，很貼心是最直接的」。

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