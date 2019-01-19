　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遙控器太複雜！他自製阿嬤專用的「木乃伊款」　萬人大讚：聰明又貼心

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲阿嬤不會用遙控器，他用膠布特製阿嬤專用的「木乃伊款」 。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

電視遙控器的按鍵非常複雜，對視力不好的老人家來說更是一大挑戰。一名網友的阿嬤不太會用遙控器，但晚輩們又不能隨時在一旁幫忙，於是他靈機一動把遙控器的按鈕都用白色膠布包起來，只留下開關電源鍵以及調整大小聲和上下頻道的按鍵，讓遙控器的操作瞬間變超簡單。

這名網友在臉書「爆笑公社」社團中曬出他的傑作，只見2支遙控器被白色膠布纏繞得像木乃伊一樣，乍看之下可能會以為是壞掉或是接觸不良，用膠布補救，事實上這是他孝順阿嬤的方式。

他把遙控器複雜的按鍵都貼起來，只留下電源鍵、音量大小鍵和上下頻道切換鍵，這幾個功能鍵是阿嬤平常最常用的，也是最好理解的幾個按鈕，如此一來，阿嬤就不用理會其他按鍵，使用遙控器也變得非常簡單。

網友們看到他創意十足的解決方式紛紛直呼太聰明了，「由繁入簡，這設計很洗鍊」、「真貼心」、「這個方法好耶！我怎麼從來沒想過」、「我也會了～回家處理一下」、「臺灣的電視遙控器神難相處」、「可愛又貼心」、「原來還有這招」、「這真的不錯，很貼心是最直接的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
女同事逼接送「還幫他買早餐」　已婚男求救：會出事嗎
醜妹10年後進化成「白嫩渾圓女神」！同學崩潰：後悔沒追她

關鍵字：爆笑公社,遙控器,阿嬤,木乃伊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄幣開放了！他光華夜市爽吃只花30元　「回饋率超高」免費領50方法曝光

爽買巨尾泰國蝦！殼一剝驚見「超虧本詐欺」傻了　6000網笑噴：虛胖啦

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照曝光　網暴動：走光了啦

丁字褲露美臀！基隆「長腿辣妹」本尊神到了　1.3萬人全跪：求別轉身

機車發不動！公主女嗆「不幫忙難怪還在魯」...他秒拿奶粉打臉：我結婚了

影／熱褲妹露蛇腰自拍！鏡中倒影「肥肉真面目」全出賣　網暈船醒了：母湯

月薪30K！做行政助理上班耍廢「年終6個月」　他想離職...網1張圖狂勸

高學歷失業！交大碩「履歷投5個月」沒人要...網曝：學歷「附加價值」很有用

國3苗栗凌晨重大車禍！3車追撞「殘骸噴對道」1死2傷

遙控器太複雜！他自製阿嬤專用的「木乃伊款」　萬人大讚：聰明又貼心

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

遙控器太複雜！他自製阿嬤專用的「木乃伊款」　萬人大讚：聰明又貼心

期末整理！國一生書包炸出「廢紙山」　爸媽超有感...網看傻：有兼差回收？

遊日8天花4萬　旅行社親戚：浪費錢，台灣8天2萬玩爽爽

碩士畢求職碰壁！交大發聲明「不符合事實」　群創喊話：來面試加入我們

出國候機不無聊！松山機場破天荒進無人咖啡廰、電話亭KTV

老公主動買飲料！　珍奶上一句話曝光尪「撩妹證據」...　

23歲女兒面試全程陪同　媽媽：她還小怕說錯話，問我就好

快訊／房子都在晃！嘉南地區發生規模3.8地震　最大震度嘉義3級

學測改制沒落點分析　「不應被分數左右」招聯會教你這樣選填志願

柯文哲「強盜說」比喻美中台　政大教授怒批：怎麼會這麼荒謬

財訊快報／不畏貿易戰　雲端高成長

財訊快報／食品、餐飲業大賺玩樂財

馬英九當網紅！「一日店員」賣書頻出包　粉絲愣6秒回神：你別跑

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

影／招募辣妹「陪撞球」惡老闆5賤招扣薪　14歲美少女倒賠22K

12名台大醫罹肺癌...6年後都活得好好的　他用3張圖發現這件事

汐止穿山甲掛貨車上求救！　登山客路邊撿到平安野放

影／聽到「碰」聲猛轉頭　下一秒！男遭撞落水溝慘死

你跟你的狗狗像嗎？小女孩的無辜大眼簡直和她養的「拉不拉多」一模一樣！

影／相揪拉K遇警棄毒仍被逮　埋怨永康警真厲害

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

生活熱門新聞

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出..

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆..

李婉鈺：館長100萬拿來！館長..

工作11年領28K！她「苦讀3..

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

機車發不動！公主嗆他不幫「難怪..

丁字褲辣妹神到了！網嚇壞：別轉..

雪乳夾寶寶爆紅！母女全裸出浴照..

四大求財廟靈驗　首富郭台銘有拜

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下..

星巴克買一送一　15家優惠懶人..

最醜車站10年對比照曝光　居民..

更多熱門

相關新聞

回收阿嬤路口慢行　暖警直接載過馬路

一名網友在臉書社團「爆料公社」上傳幾段影片，畫面中一名年邁的阿嬤，步伐緩慢地推著資源回收車穿梭在路口，但由於當時車流量頗大，看起來相當危險。這時，暖心的員警們跳出來，先是幫忙擋車，接著霸氣將安全帽往阿嬤頭上戴，直接載她過馬路，而另名員警則下車幫阿嬤推回收車。暖心的舉動一被PO上網，立即引發網友大讚「好暖」。

嬤「貢丸大菜花」炸滿該邊！醫曝2原因

車輪裝七彩小球！網懷念：常常被幹走

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

阿嬤給貓咪穿襪子　網笑：新生物

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

巨大版「樂高車站」現身統一時代

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面