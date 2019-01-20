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求婚地自拍！夫妻離奇墜900米谷雙亡　優勝美地「谷底雙屍」死因真相出爐！

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▲▼印度夫婦Vishnu Viswanath、Meenakshi Moorthy。（圖／翻攝臉書／Vishnu Viswanath）

▲印度夫婦Vishnu Viswanath、Meenakshi Moorthy。（圖／翻攝臉書／Vishnu Viswanath）

國際中心／綜合報導

美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）2018年10月傳出一對印度裔網紅夫妻自拍墜落意外，近日檢警驗屍報告出爐，結果顯示指出夫妻體內有酒精成分，研判2人可能有喝醉引發失足，不慎墜崖造成多處創傷身亡。

這起意外起先是因為攝影師迪佩爾（Matthew Dippel）捕捉到一名男子在「塔夫角」上單膝跪地向女友求婚。迪佩爾將這張照片上傳至社群網站，希望可以找到這對情侶，將浪漫美照送給他們做為紀念。事後卻進而發現，另外有1男1女遊客不幸從塔夫角墜落900公尺深峽谷底部，等到被人尋獲，早已身亡。

▲▼優勝美地的求婚情侶照到了。（圖／翻攝自IG／gorgeouscornchip）

▲攝影師迪佩爾（Matthew Dippel）捕捉到一名男子在塔夫角向女友求婚，卻接著傳出另有一對夫妻墜谷雙亡。（圖／翻攝自IG／gorgeouscornchip）

事發當天，夫婦2人在靠近懸崖的地方架立三腳架自拍時墜崖身亡，隔天遊客看見相機和腳架通報公園管理員，園方立刻派人到山谷底下搜索，甚至一度動用直升機，最後在塔夫角底下245公尺處發現2人遺體。

死者分別為29歲的思科軟體工程師維斯瓦納什(Vishnu Viswanath)，以及其30歲妻子穆爾施(Meenakshi Moorthy)，2人富有冒險精神，經常四處旅行並拍下一張又一張令人驚艷的自拍照。

▲▼優勝美地,美國優勝美地,優勝美地國家公園。（圖／記者董美琪攝）

▲優勝美地景緻壯闊，每年吸引許多全球遊客慕名朝聖。（圖／記者董美琪攝）

根據《紐約每日新聞》（New York Daily News）報導，助理驗屍官於加州當地時間周五（18日）表示，確定穆爾施及維斯瓦納什生前曾飲用酒精，但並無法得知他們喝多少，因此研判2人自拍時，因喝酒意外失足喪命。

塔夫角是優勝美地國家公園的著名景點，遊客登上這裡，整座優勝美地山谷美景都一覽無遺，但也因為缺乏安全措施，經常發生有人失足跌落意外。光是2018年之內，已經有超過10人在優勝美地國家公園內死亡，其中有許多人是墜崖身亡。

▲▼2018年9月27日，一對新人在加州優勝美地公園塔夫角（Taft Point）結婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年9月27日一對新人也被捕捉到在加州優勝美地公園塔夫角（Taft Point）結婚。（圖／達志影像／美聯社）

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