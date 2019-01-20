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川普推特語錄／你們想看股市崩盤的話　就來彈劾川普吧！

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▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統預告，美東時間19日下午3時將會對邊境與政府停擺問題做出重大宣布。美國停擺即將滿月，川普再次透過推特替自己的建牆計畫推銷，警告又有一波難民潮，屆時會很難阻擋。川普又說，如果自己被彈劾的話，股市絕對會崩盤。

川普今天一早先前往德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base in Delaware），出席敘利亞爆炸中死亡的4名美軍公民遺體返國儀式，並與家屬會面。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／又一波大篷車要來啦！　沒有牆的話很難擋哦
►►川普推特語錄／左派已精神失常　完全不在乎什麼事對國家正確
►►川普推特語錄／全世界已有77座重要圍牆　而且全都百分百有用好嗎

▼墨西哥對於阻止大篷車啥都沒做，難民潮現在已經完全形成並朝美國進發了。我們阻止了前兩個，還有很多在墨西哥，但不能越過我們邊境牆。但如果沒有牆的話，就要派出很多邊境幹員，不容易阿！

▲▼Ｔ。

▼很多人都說主流媒體很難恢復可信度了，因為他們過去3年對待我的方式（包括整個競選過程），不名譽的Buzzfeed和更多更可恥的報導讓此更加明顯！

▲▼Ｔ。

▼現在的景氣是我國史上最好，失業率處於50年來最低的水準，股市準備再次打破紀錄（我們創造好多次了），而你們所有人昨天聽說的，根據一個虛假的故事，那就是彈劾。你們想看股市崩盤，就來彈劾川普吧！

▲▼Ｔ。

▼Newt Gingrich剛剛說，自從林肯之後，就再也沒有總統比我這個你們所敬愛的總統受到媒體更糟糕、更不公平的對待！同時，在前兩年任期中，沒有任何一個總統比我取得更大的成就！

▲▼Ｔ。

▼即將動身去Dover與4位非凡人士的家人相會，他們為國效力而付出了生命！

▲▼Ｔ。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
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張惇涵入總統府發言團隊　黃重諺主導輿論戰情

關鍵字：川普,推特,北美要聞

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