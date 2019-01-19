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本週唯一休假日變天！中部以北濕冷「連凍5天」下探10度　玉山明晚降雪有望

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台補班日，白天氣溫回升，不過明(20)日下半天就要開始變天，北台灣轉濕冷，中部以北下探10度，玉山可能還會在明晚就降雪。

中央氣象局預報員程川芳表示，今(19)日全台多雲到晴，僅花東地區及中南部山區有零星降雨；氣溫方面，各地高溫大致在23-26度，不過北部沿海高溫稍低一些，而各地低溫約14-18度感受仍涼，中南部日夜溫差較大。

另外，明(20)日下半天有另一波冷氣團報到，北台灣濕冷，下週一(21日)至下週四(24日)受冷氣團影響，北台灣偏冷，玉山最快將在週日晚間降雪、合歡山則要等到7日看有沒有機會。

這波冷氣團在下週三(23日)清晨最冷，中部以北預估低溫僅11、12度，其他地區約14度左右。下週二下半天起逐漸轉乾冷，各地大多為多雲到晴的天氣，只剩下東半部地區及北部山區有小範圍降雨。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，明(20)日下午至下週五(25日)另一波強冷空氣逐漸南下，氣溫下降。

明日下午至下週二(22日)清晨迎風面有雨，下週一(21日)中南部山區亦有局部短暫降雨的機率。下週二白天降雨漸停歇、天氣好轉。

下週三至週五(23至25日)各地晴朗穩定、早晚氣溫很低，轉為乾冷的天氣。而這波冷空氣到底會帶來幾度的最低溫？最新模式模擬顯示，下週一晚起冷空氣已達「大陸冷氣團」(台北市≦14度)的強度；下週二晚至週三清晨，冷空氣再加上「輻射冷卻」作用，更有達「強烈大陸冷氣團」(台北市≦12度)的機率；中部以北沿海、空曠地區也將降至10度左右。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

吳德榮透露「這波有可能創下入冬以來的最低溫」，不過幸好22日逐漸轉乾，令人不適的「濕冷」、持續時間較短，但還是要注意保暖。

此波冷空氣的中層大氣較前一波冷；大約在「合歡山」以上的高度，下週一、二都會降至零度以下；目前模擬下週一水氣較多、週二漸轉乾，故高山「飄雪」、以下週一的機率較高。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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