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熱浪侵襲！生牛排靜置車上5小時　一開門「熟到汁乾」烤好了

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▲▼熱浪侵襲！生牛排靜置車上5小時，回來後發現「熟透可以吃」。（圖／翻攝自臉書／Mildura Dockside Cafe）

▲把牛排放在車上，回來後發現可以吃了。（圖／翻攝自臉書／Mildura Dockside Cafe

國際中心／綜合報導

隨著熱浪持續侵襲澳洲，部分地區氣溫來到將近攝氏50度，東岸南部的維多利亞省（Victoria）則有一名咖啡廳員工突發奇想，將生牛排先放在車上，雖然當下停在陰涼處，但5小時後回到車上仍是發現牛排已經烤熟，「永遠別讓兒童、老人或動物留在車內！」

這家Mildura Dockside Cafe咖啡廳16日在臉書貼出對比照，內文提及，先前早上11時把生牛排放在車上，直到下午4時回到車上後，發現牛肉已經熟透，切開來也沒什麼肉汁。貼文旨在提醒，別讓其他人或是小動物單獨待在車上。

咖啡廳員工繼續補充，希望大家都能確保年邁鄰居的狀況，以及讓寵物隨時都有乾淨的水能喝，最後不忘推銷自家涼爽的飲料，店內的空調等。對此，有網友就開玩笑說，牛排烤得太熟了，看起來很硬，應該提早3小時去查看說不定就會比較美味。

▲▼熱浪侵襲！生牛排靜置車上5小時，回來後發現「熟透可以吃」。（圖／翻攝自臉書／Mildura Dockside Cafe）

▲逼近全熟的牛排。（圖／翻攝自臉書／Mildura Dockside Cafe）

受到熱浪影響，澳洲各地的氣溫幾乎都在攝氏30度以上，還有部分地區逼近攝氏50度，突破以往的高溫紀錄，新南威爾斯州沃科普（Wauchope）附近還有一條馬路「熱到融化」，幸好相關單位立刻前往，用大量的水冷卻道路。

新南威爾斯州衛生部門警告，高溫可能導致空氣中的臭氧濃度較高，患有氣喘與其他相關呼吸疾病的人特別容易受到影響，盡量不要在下午與傍晚時刻有太多戶外活動。

Yesterday at 11am I put a porterhouse steak in my car which was parked in the shade and left it until 4 pm.. It was very...

Mildura Dockside Cafe 發佈於 2019年1月15日 星期二

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關鍵字：熱浪,牛排,氣溫,紐澳要聞

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