回老家龜山探訪抗癌茶農　朱立倫聲明：這裡不是我的地盤喔！





▲朱立倫上午拜訪「龜山區農會茶葉班」。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫17日到龜山探訪茶農，受訪時表示，此行就是來看老朋友、老鄰居；吳敦義日前在新北市辦感恩茶會，被媒體說是去踩朱立倫地盤，朱也開玩笑說「這裡不是我的地盤喔」！

朱立倫上午拜訪「龜山區農會茶葉班」，探望抗癌鬥士茶農林雨暘。他在卸任新北市長當天透露，將展開全台學習之旅，而此行程算不算是旅程之一，他回應，這不是下鄉吧，自己以前住在龜山八年，今天就是回來看老朋友、老鄰居；吳敦義日前在新北市辦感恩茶會被媒體說是去踩朱立倫地盤，朱也開玩笑說，「這裡不是我的地盤喔」。

據了解，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、台北市長柯文哲都有計畫要去大陸，朱立倫表示自己目前沒有計畫，他去年三月才去訪問，他非常贊成馬總統、吳主席，以及各縣市首長讓兩岸持續交流，畢竟兩岸的關係相當重要，不管國民黨或其他政黨都應該秉持這樣的立場，讓兩岸和平，也促進地方經濟；他也強調，九二共識就是可以和平、可以交流、可以轉大錢。

▲朱立倫上午拜訪「龜山區農會茶葉班」。（圖／朱辦提供）

針對王金平將宣布參選2020，他表示，國民黨是一個民主的政黨，對於任何職位，不論總統、立委即將選舉，希望大家都能表達意見，用一個民主的機制選出最適當的候選人。

針對政大民調顯示，柯文哲支持度高過朱立倫加上蔡英文，朱立倫回應，上週媒體民調顯示他是比較高，但是也不能輕忽，畢竟柯文哲在網路上的聲量非常強，他自己差非常多，他還有很多努力的空間，民調只是參考，給自己改善、改進的空間。

朱立倫也在臉書發文表示，「過去，桃園許多茶農，只種茶提供茶菁，給新竹製作東方美人茶，我當桃園縣長的時候，推動桃園椪風茶」；經過十幾年，目前茶農收入增加了十倍，今天回去看老朋友，益壽茶廠的林雨暘。

▲朱立倫上午拜訪「龜山區農會茶葉班」。（圖／翻攝自臉書）