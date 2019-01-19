陳佩琪比喻是政壇受虐兒莫名挨揍　柯文哲：應該叫她多值班

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪19日再發臉書，以近來多起虐童、家暴事件為例，比喻先生是政壇受虐兒，直言2016年年初大選後，政黨已經輪替，但還沒就任先生就莫名其妙開始挨揍起來。對此，柯文哲下午被問及此事時說，「我應該叫她（陳佩琪）多值班，多值班她就不會有時間寫這麼多臉書」；柯說，人家對我攻擊，我反而比較能夠忍耐，我看陳佩琪比較不容易忍耐。

陳佩琪在臉書表示，最近有多起虐童、家暴事件，政壇上也有虐兒事件，2016年年初大選後，政黨已經輪替，但還沒就任先生就莫名其妙開始挨揍起來，跟虐童案的加害者一樣，當人閒閒沒事幹的時候，就會以打小孩為樂，當時先生的民調就是這樣一路被打趴的。

陳佩琪說，柯文哲那時常問她，「我一日雙塔，媒體說萬人空巷，三月初訪美，大家評論也很成功，我到底這一段時間是做了什麼，怎麼從三月初一路挨打，民調一直掉？」有一次和先生泡湯回家不想受訪，某媒體稱他們如過街老鼠般，「垂著頭不說一句，走到裡面去了。」

陳佩琪表示，親朋好友提醒他們，「以前那個電視台不會這樣，現在怎麼從早罵你們罵到晚啦？」陳佩琪直言，還好當時只需忍耐三個月，「當一個人找到工作，又發現老闆要求很高，自己能力不夠又做不好時，短時間就沒空打小孩了。」

▲柯文哲出席108年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）