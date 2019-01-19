「航空業奧斯卡」金翔獎評比出爐！　立榮航空奪雙料冠軍

▲立榮航空奪得今年度金翔獎雙料冠軍。（示意圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

被視為國內航空界奧斯卡的金翔獎每2年由交通部民航局舉辦，評分項目除班機出發準點率、班表執行率等，今（108）年還新增拒絕登機、行李異常狀況等項目，評比結果於今（19）民航局72周年局慶上宣布，由立榮航空一舉奪得「國內定期航線組」及「國際及兩岸航線組」雙料冠軍。

民航局為提升國籍民用航空運輸業的營運與服務品質，每2年舉辦一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，擇其最優者頒發「金翔獎」。民航局表示，今年的金翔獎首度採用新評分制度，除原有的班機出發準點率、班表執行率及客訴案件處理予以加重計分外，還新增拒絕登機、行李異常狀況（如遺失、損毀、延遲或遭偷竊等）、電子登機證或自助報到機使用率、E化服務及網站服務等評分項目。

▲今年度評比結果於民航局72周年局慶上公佈。（圖／民航局提供）

該局進一步說明，今年國內線組有華信、立榮、遠東及德安等4家航空公司參與角逐，由立榮脫穎而出。國際線組則有中華、長榮、華信、立榮及遠東等5家航空公司參與，競爭比國內線組更為激烈，業者在各分項評鑑中各擅勝場，最後由立榮一舉囊括兩項獎座。

民航局自民國87年起即持續辦理民用航空運輸業營運與服務評鑑，以客觀衡量標準進行評定，鼓勵各民用航空運輸業者在航空運輸服務上不斷進步。本次評鑑分為「國內定期航線組」及「國際及兩岸航線組」2組進行，評分項目包括飛安管理、班機準點率、班表執行率、客訴案件的處理、服務品質、班機離到資訊正確性、機場各項活動及政策配合度等項目。