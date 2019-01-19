17歲正妹PO「10年挑戰」　女大十八變讓網受驚...狂喊啊嘶

▲究竟是女大十八變？還是整形技術的功勞？（圖／翻攝自中國網）

國際中心／綜合報導

近日「10年挑戰」（10YearsChallenge）在網路上掀起一股熱潮，不僅女藝人爭相曬出自己的凍齡美照，許多人也紛紛在社群媒體上po出自己10年前、後的照片，讓大家看看自己從2009年到2019年有什麼變化。有位來自越南的17歲少女陶燕妮，便用親身經歷證明何謂「女大18變」，讓許多網友被她的大變化驚嚇到大喊「啊嘶」。

據馬來西亞《中國報》報導，2002年出生的陶燕妮來自越南平順省，目前就讀高中，從公開的10年前兒時照片來看，儼然就是一位平凡的小女孩，蒜頭鼻、中等膚色搭配稀疏的眉毛，不大的眼睛閃爍俏皮的光芒。

沒想到10年後她變為白皙美人，超寬的雙眼皮、高挺細緻的鼻樑乍看之下就像洋娃娃，讓不少宅男網友興奮的「啊嘶」狂叫，直呼「有初戀般心動的感覺」、「東南亞最初戀顏值」。更多理智的網友是被驚人變化嚇到喊「啊嘶」，無法理解時間難道是整形醫生嗎？

▲精緻五官如洋娃娃。（圖／翻攝自中國網）

對於網友的質疑，陶燕妮宣稱自己有「法國血統」，10年的時間讓五官長開。不管有沒有整型，這為網紅年紀雖然小，卻已牢牢抓住20萬的粉絲的心。