20歲女大生教堂外幫母賣茉莉花　「長太美」竟意外爆紅！

▲20歲羅迪拉斯目前為大四學生，課餘時間會到教堂前與母親一起賣花。（圖／翻攝自Facebook／Veronica Rodillas）

國際中心／綜合報導

菲律賓首都馬尼拉市區的一座教堂外，有名幫母親販賣茉莉花的女大生羅迪拉斯（Veronica Rodillas）因外型清新脫俗，被網友拍下工作側拍照後上傳至網路，一夕之間爆紅，許多人大讚「人美心更美」，甚至連電視台都競相採訪。

綜合外媒報導，在網路有著「茉莉花女神」的羅迪拉斯現年20歲，平常在馬尼拉是奎艾波（Quiapo）教堂前方賣著茉莉花串。然而吸引人的不只美麗飄香的花朵，更是羅迪拉斯清麗的臉龐，留著齊肩短髮，看向群眾的濃眉大眼，一舉一動都相當有魅力。

▲羅迪拉斯在教堂前廣場與母親一同販賣茉莉花串，有民眾將她的賣花照片拍照後上傳臉書，竟讓她意外爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Diary Ng Babae）

報導稱，羅迪拉斯從小父母便離異，5歲就開始幫母親在教堂外兜售茉莉花，補貼家計及學費，過著半工半讀的生活。20歲的她目前就讀大學4年級，每逢課餘時間或是週五的清早都會在教堂外進行賣花的工作。

事實上，茉莉花是菲律賓的國花，天主教徒喜歡為聖母瑪利亞掛上茉莉花串祈福或表達感恩之情，星期五是教徒們的「奎艾波日」，具傳這一天祈禱會特別靈驗，因此湧入奎艾波市區的民眾會倍增。

有民眾拍到羅迪拉斯撐傘賣花的照片，上傳至臉書後引發廣大的討論，還有人專程跑到奎艾波教堂，就是為了跟她買花，甚至有網友為羅迪拉斯設立了粉絲專頁，#SampaguitaGirl更成為熱門的主題標籤。

▲▼民眾搶合照。（圖／翻攝自Facebook／Veronica Rodillas）

羅迪拉斯接受電視台採訪時表示，「對自己的照片在網路上廣為流傳感到非常意外，因為通常不是偉大的人才會出名嗎？」絲毫不覺得幫媽媽賣花是值得宣傳炫耀之事。至於是否有進軍演藝圈的打算？羅迪拉斯則笑的回答，「這個問題有點難，我還是比較習慣幫母親賣花，我們不會忘本，不會忘記自己是從哪裡發跡的。」

雖然受到不少網友廣大追捧，認為這年代如此清新可愛又孝順的女孩很稀有，但也有人提出質疑，「這難道不就是電視台炒作，想捧新人的手法而已嗎？」

▼爆紅方式被許多人質疑是粗糙的炒作手段。（圖／翻攝自Facebook／Veronica Rodillas）