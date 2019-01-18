日立因資金問題　宣布凍結在英國核電廠計劃

▲日立宣布決定停止威爾斯安格爾西島的Wylfa核電廠計畫。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

日本電機製造業巨擘日立17日宣布，由於資金問題，決定凍結英國核電項目，也就是停止在英國興建核電廠的計劃。

據《衛報》報導，日立為日本規模最大的綜合電機製造商，17日表示將停止在英國威爾斯安格爾西島（Anglesey）上的核電廠計劃，另一座位於英格蘭的發電廠工程也會暫停興建。

原本預計該項目建成後會提供約6％的英國電力，而融資計畫為，英國政府出資三分之二，日立公司、以及日本和英國的投資者共同承擔剩餘基金。

▲日立宣布暫停在英國蓋核電廠計劃。（圖／路透）

近年日本的融資行動受阻，日立向英國政府提出的增加補貼要求又被擱置，使得資金鏈出現問題，讓日立決心暫停核能發電廠的興建。停工消息對英國政府而言是很大的傷害，英國因脫歐問題陷入政治混亂，面對歐盟以外企業與國家的壓力具增。

早在兩個月前，東芝（Toshiba）也宣布不在英國建發電廠，如今日立消息一出，無疑是雙重打擊。

日立總裁東原敏昭在東京舉辦記者會，經公司省慎評估，單就私人企業而言，若要進一步投資，就會超過能力所及，即使停工會造成3000億日圓（約台幣857億元）損失，但若長久看來，結果相當不一定。

報導稱，日立已在該項計畫支出超過10億英鎊（約409億台幣），截至完工前，估計需花費約150億英鎊（約6139億台幣）。

▼日立總裁東原敏昭在東京舉辦記者會。（圖／路透）