酒精中毒超標1119倍 醫生再灌15瓶啤酒「以毒攻毒」救了他

▲醫生竟然對酒精中毒的男子,用「灌啤酒」的方式醫治。(圖/示意圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

越南廣治省(Quang Tri)一名男子因為酒精中毒突然昏迷,檢測發現他血液中的甲醇含量超標1,119倍,面對這樣的情況,醫生竟然決定再灌他15瓶啤酒,用「以毒攻毒」的特殊方法成功保住他性命。

48歲男子阮文日(Nguyen Van Nhat,音譯)在一場派對狂歡後突然昏迷,被送到醫院急救。醫院重症監護室林主任(Le Van Lam)表示,他被送到醫院時,血液中的甲醇含量超標1,119倍,面臨著可能因酒精中毒死亡的風險,為了挽救他的生命,立即輸入3瓶啤酒約一公升的量,來減緩他肝臟對甲醇的處理速度,最後靠著「一小時灌一瓶啤酒」的奇招,一共灌了15瓶啤酒後,病患終於醒了過來。

醫生解釋,就算一個人陷入昏迷或是停止喝酒,胃與腸臟仍然會持續將酒精釋放到血液中,而酒精裡同時存在甲醇和乙醇,人體肝臟通常會優先處理乙醇,阮男因為體內的甲醇氧化成甲醛(formaldehyde)而失去知覺,甲醛又會產生甲酸,造成腎衰竭,才會以灌啤酒的方式讓肝臟無暇處理甲醇,並避免甲醛產生甲酸,再通過透析和排尿讓病人逐漸排出。

Doctors pump 15 cans of beer into man's stomach to save him from dying https://t.co/88O1V1qzVA pic.twitter.com/xK9a3ws2oY