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拚大選吳敦義帶15縣市赴陸？國民黨：不知是哪裡人傳遞的訊息

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▲▼國民黨中常會,吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨駁斥吳敦義要率15縣市赴陸拚大選一事。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

520將至，中國國民黨主席吳敦義三年的赴陸禁令將解除，各界盛傳他為了拚大選聲勢，將率領15位黨籍縣市長集體登陸參與國共論壇，甚至會提出2.0版的兩岸論述。對此，國民黨文傳會代理主委唐德明18日受訪指出，這些都不是事實，都不是正式狀態，「不知是哪裡人傳遞的訊息」。

前總統馬英九與吳敦義的三年赴陸禁令將在今年520後解除，各界盛傳吳敦義為了拚2020大選聲勢，將率領15位黨籍縣市長集體登陸參與國共論壇，還會調整兩岸論述，提出2.0版本。

對此，國民黨18日正式發出新聞稿嚴正澄清，目前並無此項規劃，現在談論此事言之過早，絕無媒體所稱「將率縣市長訪中拚大選」之事。據了解，2.0的說法與登陸延燒未止，黨高層已經看不下去各種放話，要求澄清。

▲國民黨中「東廠打手兼選戰殺手，促轉會是民主之恥」記者會、文傳會代主委唐德明▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文傳會代理主委唐德明。（資料照／記者屠惠剛攝）

唐德明隨後受訪指出，這些都不是事實，都不是正式狀態，「不知是哪裡人傳遞的訊息」，確實有要成立城鄉交流平台，協助地方縣市首長與中台辦有對口，若是首長們有需求，就協調一起赴陸，避免個別縣市首長摸不著頭緒，「從來沒有說要主席去」。

「國共論壇跟城鄉交流不一樣」。唐德明還說，2.0就不是黨中央正在做的事情，黨的兩岸政策基本立場就是主席宣布過的，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意口頭聲明方式各自表述」。

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關鍵字：吳敦義,國民黨,唐德明

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