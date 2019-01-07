獨／杜絕再發生林俊佑攜警嚇小孩　徐國勇推廢止調度司法警察條例！

▲內政部長徐國喊廢調度司法警察條例 。（資料照／記者張一中攝）

記者賴于榛／台北報導

花蓮檢察官林俊佑去年六月調度司法警察闖入幼兒園興師問罪，引爆社會輿論撻伐，並遭監察院快速彈劾，當時就有司法警察無辜的聲浪傳出。據了解，在內政部長徐國勇多次堅持下，行政院16日預計由政委羅秉成召開會議，討論《調度司法警察條例》修正或乾脆廢止，藉此維護司法警察尊嚴。

去年六月，林俊佑為了護女帶著二名警察而到幼兒園公審師生，甚至還列出A、B、C、N、S、D等幼童的審問名單，或是自備硬碟要求拷貝監視器檔案，花了長達兩個小時與園方爭論，最後事件爆發，他遭法務部迅速停職並送監察院彈劾，當時7月底才立案調查的監委蔡崇義、楊芳玲、楊芳婉9月初就迅速提出彈劾案獲通過。

當時外界曾質疑林俊佑帶著的兩名司法警察是否也該同步遭彈劾，但監委就光碟以及約詢狀況來判斷後沒有如此做，曾任法院院長的法律人監委蔡崇義曾說，「通常司法警察不敢忤逆檢察官，因為首席檢察長可以直接處分司法警察」，蔡監委亦同時提出檢察官對司法警察的調動權力到哪裡、司法警察條例是否需要重新檢討等質疑。





▲林俊佑去年兩度帶著員警闖入幼兒園。（資料照／李麗芬辦公室提供）

事實上，《調度司法警察條例》是民國34年所訂立，至今曾修正過兩次，但內文第9條明定司法警察受檢察官、推事(法官)之指揮命令者，應即照辦，不得藉詞延擱；第11條也指出，司法警察官及司法警察，辦理本條例規定事項，著有成績或有廢弛職務之情形者，該管首席檢察官(檢察長)或法院院長得逕予嘉獎、記功、記大功或申誡、記過、記大過，其廢弛職務情節重大者，並得函請該管長官予以撤職或其他處分，在在侵犯內政部及警政署職權，及在某種程度上傷害警察尊嚴。

對於不適用現今社會的調度條例，徐國勇去年七月上任就打算廢除，且同時間剛好遇上林俊佑事件，有資深刑警反映，造成此案件會侵害警察專業性最為嚴重的就是此條例，既無法符合民主發展，也特立獨行於各國刑事司法體系之外，且外部不當的，無範圍的指揮調度警察，是造成警察工作範圍過於廣泛，難以維持在警政專業範圍的主因。

據了解，資深警察多半對此條例不滿，幾度投書或是向徐國勇反映，警政署最難以解決的就是院檢發交發查案件過多，舉凡民事執行案件的房屋現況清查佔用情形調查，和解賠償案件調查，不但佔用犯罪偵查時間，也讓「刑事伯成了文書伯」，公文稍不留意延遲還會被處分，加上報請指揮偵查文書等等流程，於是有興趣擔任刑事偵查者，望而卻步。

只是修法須謹慎，歷經多次討論，據了解，在徐國勇多次堅持下，行政院16日預計由政委羅秉成召開會議，討論《調度司法警察條例》修正或乾脆廢除，期待排除警察的外部壓力，改透過由下而上的意見反應，增進團隊工作向心力。